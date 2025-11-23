阿布絲出道3年首辦個唱！數度哽噎淚灑舞台 直言曾感到迷失

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「新世代超級女強音」阿布絲於21日晚上在三創Clapper Studio舉辦首場個人演唱會《欸！布要鬧》，這場演唱會對她來說意義非凡，是她出道三年以來首度舉辦的專場。她以一身火辣紅色短洋裝登場，與四位舞者一同展現性感舞姿，並帶來兩張專輯的精選曲目，更找來多位好友輪番擔任嘉賓，現場氣氛宛如大型派對。

正式演出以〈Queendom〉揭開序幕，阿布絲充滿王者氣勢霸氣登場，全場尖叫聲四起，緊接著她帶來〈KU-AQ TU〉，歌曲結束後歡呼聲久久不散。她先是興奮向歌迷打招呼，「大家好我是阿布絲，我終於辦演唱會了！」還幽默笑說：「都是錢的聲音啊！」阿布絲更當晚邀請多位好友輪番擔任演出嘉賓，包括落日飛車的薩克斯風手浩庭、高真、呂薔、大亨、AZ李孝祖、舞炯恩。

廣告 廣告

阿布絲與嘉賓、舞者們大合照。（圖／華納音樂提供）

演唱會中段，阿布絲則回歸感性面並敞開心扉，回顧自己10年來的音樂旅程，也坦言正式出道的這3年間曾有迷失，她也以歌曲〈Who You Are〉提醒不要忘記自己是誰，說著說著，阿布絲也一度哽咽，卻仍不忘開玩笑自嘲，她談到創作、談到焦慮、談到一路以來的幸運，甚至笑說：「自己像喝小酒醉了。」而在深情演唱〈再見你一面〉及〈BUNN〉後，她表示：「我希望大家可以愛自己。在這個混亂的世界，不要害怕做自己。

阿布絲與四位舞者一同展現性感熱舞。（圖／華納音樂提供）

在演唱會接近尾聲時，氣氛更再度被拉回到熱力四射的節奏。燈光再度亮起時，舞者突然從觀眾席中現身熱舞，讓觀眾們也熱情加入，瞬間把現場變成大型舞池。最後，她以〈MATA〉為演唱會劃下句點，並充滿感謝地說：「除了感謝身邊所有的同事、朋友，還有一個最重要的是，我要謝謝我自己，但沒有你們就沒有我！我是阿布絲，下次再見。」全場掌聲久久不散，為她的首場個唱寫下完美結尾。





更多FTNN新聞網報導

TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待

蔡依林3場大巨蛋12萬張門票完售！「94萬人同時搶」 破她個人紀錄

Marz23登小巨蛋開唱！撕開上衣展肌肉線條 跳進觀眾群玩起「人體衝浪」

