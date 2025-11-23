阿布絲同台男歌手 台上無預警宣布好消息

阿布絲與舞者火辣熱舞。（華納音樂提供）

「新世代超級女強音」阿布絲於21日在三創Clapper Studio舉辦出道3年以來首場個人演唱會「欸！布要鬧」，她找來落日飛車的薩克斯風手浩庭、高真、呂薔、大亨、AZ李孝祖、舞炯恩，現場氣氛宛如大型派對，也展現出阿布絲的好人緣。

阿布絲以〈Queendom〉揭開序幕，開心喊道：「大家好我是阿布絲，我終於辦演唱會了。」全場尖叫聲四起。當演唱〈Fight For Love〉時，來自落日飛車的薩克斯風手浩庭驚喜現身，並接著演出兩人合作的〈Lus-an〉，阿布絲笑說：「驚不驚喜？今天節目很豐富。」阿布絲表示當年看到落日飛車登上Coachella讓她深受激勵，成為她努力的目標之一。

廣告 廣告

接著，好友大亨登場與阿布絲合唱〈Aza-Aza〉，阿布絲笑說與大亨是最常合作的夥伴，但唱這首歌完全不能對眼，阿布絲笑說：「這首歌是在講一些男女之間的情愫，但我們是兄弟，一對眼就會笑場。」兩人還以「好消息」搞笑互相拋球，大亨先是說自己「發專輯了」，阿布絲則加碼表示自己「辦專場了」，有趣互動逗得台下觀眾大笑。

終於辦了個人演唱會，阿布絲感性謝粉絲，她回顧自己10年來的音樂旅程，也坦言正式出道的這3年間曾有迷失：「其實今年是我出道的第3年，10年前我15歲，我從小就夢想站在舞台上。」她也以歌曲〈Who You Are〉提醒「不要忘記自己是誰」，說著說著，阿布絲也一度哽噎，卻仍不忘開玩笑自嘲，笑說「自己像喝小酒醉了」，而在深情演唱〈再見你一面〉及〈BUNN〉後，她表示：「我希望大家可以愛自己。在這個混亂的世界，不要害怕做自己。

最後，她以〈MATA〉為演唱會劃下句點，並充滿感謝地說：「除了感謝身邊所有的同事、朋友，還有一個最重要的是，我要謝謝我自己，但沒有你們就沒有我！我是阿布絲，下次再見。」為她的首場個唱寫下完美結尾。

更多中時新聞網報導

90歲母久臥病 陳雅琳推動「健康餘命」

馬士媛擒最佳新演員獎甜謝愛人

中島美嘉迷上台灣便當