阿布達比和平談判卡關 澤倫斯基揭美俄密談12兆美元經濟協議



在阿布達比停火談判陷入僵局之際，烏克蘭總統澤倫斯基揭露，俄羅斯正與美國洽談總額高達約12兆美元的雙邊經濟合作方案，部分內容恐牽涉烏克蘭主權及安全，強調任何未經基輔同意的安排都不會接受。他同時指出，川普政府希望在6月前結束戰事並加速施壓談判，但俄方仍持續對烏克蘭能源基礎設施發動大規模空襲，導致多地停電與核電廠降載。

華盛頓郵報報導，在阿布達比舉行、旨在終止俄烏戰爭的談判無疾而終的幾天後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，美國可能正與俄羅斯討論總額高達約12兆美元（約379兆新台幣）的雙邊經濟協議，其中部分內容可能牽涉烏克蘭利益。

澤倫斯基指出，情報來源向他展示相關文件，文件概述美俄經濟合作架構，他稱之為「德米崔耶夫方案」（Dmitriev package）。這項方案以俄羅斯主權財富基金負責人、也是俄羅斯總統普丁親密盟友的德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）命名，他一直是潛在停火談判的核心人物。

美俄經濟協議恐涉及烏克蘭主權或安全

美國總統川普（Donald Trump）先前暗示，可能透過解除制裁還有恢復經濟合作，作為說服莫斯科同意停戰的誘因。不過，普丁則堅稱，俄羅斯將以任何方式實現它在烏克蘭的戰略目標。

報導指出，德米崔耶夫和川普特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）共同起草1份28點和平計畫，其中包括逐步解除制裁，還有在俄羅斯與烏克蘭之間推動長期的經濟發展計畫。不過，澤倫斯基在歐洲領袖及部分美國國會議員的支持下，主張應進一步強化對俄羅斯的制裁，來切斷俄羅斯戰爭機器的收入和西方技術來源。

澤倫斯基在6日的記者會上表示：「我們並不完全清楚他們（美俄）所有的雙邊經濟或商業協議，但我們確實收到一些相關資訊。媒體及其他管道也傳出各種訊號，其中部分協議可能涉及與烏克蘭有關的問題，例如我們的主權或安全。我們已明確表達，任何未經烏克蘭同意、卻涉及烏克蘭的協議，我們都不會支持。」

就在澤倫斯基發表上述談話之際，莫斯科再度對烏克蘭能源設施發動大規模空襲，導致全國大片地區陷入黑暗和嚴寒。國際原子能總署表示，軍事活動影響當地的變電站，且切斷了部分輸電線路，迫使烏克蘭核電廠降低發電量。

華府希望「在6月前」結束戰爭

目前，終止俄烏戰爭的談判似乎陷入僵局，尤其在烏東「頓內茨克」地區的控制權問題上分歧嚴重。美國提議在當地設立自由經濟區，但普丁要求烏克蘭交出整個頓內茨克州，包括俄軍還未以軍事手段奪取的地區。

澤倫斯基透露，華府提出希望「在6月前」結束戰爭，並預期美方會根據這個時程對各方施壓。他指出，美國最主要的考量是今年稍晚的國會期中選舉。澤倫斯基說：「我們明白，他們之後會把所有時間投入國內事務，也就是期中選舉，以及社會氛圍的變化。對他們來說，選舉顯然更重要。別太天真。他們說希望在6月前完成一切，也會盡一切努力讓戰爭『那樣結束』。」

另據路透社報導，美烏官員也曾討論在3月前達成協議，並於5月舉行全國選舉及和平協議公投。1名消息人士表示：「美國人很急」，還說談判代表警告他們，川普很快會把重心轉向選舉。

最近幾個星期，美國、烏克蘭及俄羅斯官員已在阿布達比會談兩次，但仍未取得突破。不過，烏方談判代表表示，對話氣氛和實質內容已有明顯改善。澤倫斯基說，美方提議1週後在美國舉行會談，「很可能在邁阿密」，烏方已確認出席。

俄羅斯持續空襲烏克蘭能源基礎設施

另一方面，俄羅斯持續對烏克蘭能源基礎設施展開猛烈空襲。烏克蘭空軍表示，俄方發射29枚飛彈與408架攻擊型無人機，其中13枚飛彈與21架無人機命中19處地點。

俄羅斯國防部則聲稱，部隊對「為烏軍服務的能源與運輸設施」及「國防工業企業」發動精準遠程打擊。然而，攻擊導致大量平民失去照明與供暖，在氣溫仍遠低於冰點的情況下，生活更加艱難。烏克蘭國家電網營運商表示，這是今年以來第二次針對全國能源系統的大規模攻擊，共有8個地區能源設施受損，全國多地停電。

澤倫斯基在X平台發文指出，轟炸「刻意針對影響核電廠運作的能源設施」，不僅威脅烏克蘭安全，也危及整個歐洲地區安全。他寫說：「我們相信，美國、歐洲及其他希望和平的夥伴，必須清醒看待這些行動並採取對應措施。」

