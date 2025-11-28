台灣旅客陳先生在阿布達比轉機時，無故遭武警逮捕拘留長達5天，經歷了難熬與孤單的日子。儘管被捕原因尚未明確，但家屬懷疑可能是因同名同姓而遭誤認。此事引起立法院長「韓國瑜」關注，立委「張嘉郡」更強調，若真是場誤會，阿布達比警方應給予道歉。目前陳先生已獲釋，暫住「杜拜辦事處」，但因杜拜將進入連續假期，必須等到12月3日才能辦理解除旅遊禁令手續，期盼能如期平安返台！

阿布達比拘留台人5天終獲釋！疑「同名誤認」 家屬驚魂未定。(圖／TVBS)

台灣旅客陳先生在阿布達比轉機時遭武警逮捕拘留五天，日前已獲釋並報平安。雖然被捕原因尚未明確，但家屬懷疑可能是因同名同姓而遭誤認。陳先生目前暫住杜拜辦事處長住處，由於杜拜即將進入連續假期，必須等到 12月 3日才能前往警局辦理解除旅遊禁令手續。這起原本單純的土耳其之旅，卻意外演變成一場驚魂記，引起台灣各界關注。

台男阿布達比遭逮捕 疑「同名同姓」被誤認。(圖／TVBS)

陳先生與妻子原計劃前往土耳其旅遊，卻在轉機時被阿布達比當局無預警逮捕。在被拘留的五天期間，陳先生的手機被沒收，無法與外界聯繫，只能偶爾借用他人手機與家人通話。陳太太表示，丈夫曾被轉移到多個地點，現在人已安全抵達杜拜。她回憶接獲協助消息時的心情說，當聽到將有人派往杜拜協助時，她感動得幾乎哭出來。

被拘留的五天期間，陳先生的手機被沒收，無法與外界聯繫，只能偶爾借用他人手機與家人通話。(圖／TVBS)

根據陳太太轉述，陳先生在拘留期間經歷了難熬與孤單的日子。最初被逮捕時，他完全孤立無援，直到後來在拘留所遇到幾名來自中國大陸的人和一名台灣人，才有機會交談。其後又遇到幾名外國人，得以用英語溝通，稍解寂寞。

陳先生的拘留過程相當曲折。11月 24日，他被關在機場拘留所，之後被轉往阿布達比的另一個拘留所，隨後又被送往杜拜拘留所，最後被帶到警局。直到 28日凌晨，他才終於獲得釋放。此事也引起立法院長韓國瑜的關注，韓國瑜表示希望所有台灣人在海外都能平安無事。

此事也引起立法院長韓國瑜的關注，韓國瑜表示希望所有台灣人在海外都能平安無事。(圖／TVBS)

陳太太回憶，丈夫只有在 20多年前任職於貿易公司時，曾跟隨老闆前往杜拜參展，這件事他們幾乎已經遺忘。她懷疑丈夫可能是因為與他人同名同姓而被誤認。立委張嘉郡強調，如果這真是一場誤會，阿布達比警方應該給予道歉，因為這對陳先生夫婦甚至台灣國民造成的恐慌非常嚴重。

目前陳先生已自拍影片報平安，暫時住在杜拜辦事處長的住處。由於遇上杜拜連續假期，他需要等到上班日才能前往警局辦理解除旅遊禁令的手續，希望能如期平安返台。

