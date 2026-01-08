阿布達比最新博物館登場！teamLab Phenomena、 扎耶德國家博物館、阿布達比自然歷史博物館⋯博物館藝術建築迷看過來～

阿布達比近年來致力於藝文發展，許多博物館如雨後春筍般出現，其中最讓人眼睛一亮的是波斯灣海岸打造的文化重鎮 「薩迪亞特文化區」（Saadiyat Cultural District）。坐落於意思是「幸福之島」的自薩迪亞特島上，距離阿比達比海岸約500公尺的它，從阿布達比市中心前往只需要5分鐘車程，目前正在建設一處集商業、住宅與休閒為一體的綜合項目，並以打造擁有8座博物館的島嶼文化區為主要目標，預計將成為阿布達比的文化中心。除了2017年開幕阿布達比羅浮宮（Louvre Abu Dhabi ）和2023年開放的亞伯拉罕家族之家（Abrahamic Family House）之外， teamLab Phenomena Abu Dhabi、扎耶德國家博物館以及阿布達比自然歷史博物趕在2025年結束前落成，另外，阿布達比古根漢美術館也即將完工。

【阿布達比最新博物館】

teamLab Phenomena Abu Dhabi充滿流線形的外觀（Image Source : Getty Creative）

成立於2001年的國際藝術團體teamLab，多年來享有盛譽，並且在世界各地擁有多處據點。自2024年6月在沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）開設「teamLab Borderless Jeddah」之後，短短不到1年的時間，又在中東開幕了另一座藝術場館「teamLab Phenomena Abu Dhabi」，地點就選在薩迪亞特文化區。

中東第二座也是目前全世界最大的teamLab位於阿布達比（Image Source : Getty Creative）

teamLab Phenomena Abu Dhabi在2025年4月18日對外開放，占地1.7萬平方公尺，是目前teamLab旗下規模最大的沈浸式美術館。由自家建築團隊聯手阿布達比當地的MZ Architects，流線型的結構外觀彷彿沒有固定形狀的有機生物，也像一朵出現在陸地上的超大白雲，另人印象深刻～

儘管在世界各地擁有藝術場館，每件teamLab作品都是獨一無二的。（Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP, Image Source : Getty Editorial）

許多人或許拜訪過其他teamLab藝術場館，不過每個teamLab的創作都是獨一無二的。每次都在舊的基礎上推陳出新，這些作品並非獨立存在，而是透過整體環境產生各種現象，並且與參觀者的互動交織共生的結果，也就是說即使同樣的空間，因為每個人的體驗方式不同，而有不同的變化與感受，唯有親自走上一遭才能體驗！

《蝴蝶翩翩飛舞》讓人置身於成千上萬隻蝴蝶中（Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP, Image Source : Getty Editorial）

多達20件作品中，《混亂中的秩序》（Order in Chaos）透過色彩筆觸與人之間簡單而局部的互動，湧現秩序與混亂、上升與下降、碰撞與觸合⋯⋯不斷相互流動，沒有界限。《懸浮虛空》（Levitation Void）懸浮於紅色空間中的黑色空洞，既沒有人和物體支撐、自身也沒有力量，有時上升、有時下降、有時移動，始終懸浮於空中。

《塗鴉自然與跳動大地》展現共享的生態系統（Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP, Image Source : Getty Editorial）

美的就像一場夢境的《蝴蝶翩翩飛舞》（Flutter of Butterflies），透過簡單的互動讓蝴蝶出現在人們觸摸的地面或牆壁上，整個空間都被蝴蝶填滿。同樣夢幻的還有《塗鴉自然與跳動大地》（Graffiti Nature and Beating Earth），你在紙上著色的生物，會活生生的浮現於你的面前，在這個共享生態中，它可能會被其他生物捕食，帶來繁殖或消失。當你靜止不動，地上就會開出花，一旦你走動並踩踏它，就會化為花瓣散落一地⋯⋯

＊扎耶德國家博物館

扎耶德國家博物館由Foster + Partners建築事務所操刀設計（Photo by Ludovic MARIN / AFP, Image Source : Getty Editorial）

於2025年 12 月 3 日正式揭幕的「扎耶德國家博物館」（Zayed National Museum），用來紀念阿聯酋國父扎耶德·本·蘇丹·阿勒納哈揚（Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan）的精神，展現阿布達的發展歷程，範圍涵蓋歷史、文化與經濟轉型等，整體建築由英國知名建築事務所Froster + Partners設計。

五座鋼構高塔靈感來自於獵鷹的翅膀（Photo by FADEL SENNA / AFP, Image Source : Getty Editorial）

外觀引人注目的五座鋼構高塔，外型酷似獵鷹振翼的翅膀，靈感來自於扎耶德對獵鷹的熱愛，也令人聯想起阿聯酋的國家象徵。這些塔樓高度介於83~123公尺之間，它們其實是太陽能熱塔（solar thermal towers），內部採用類似當地傳統捕風塔（barjeel）的氣流原理，讓熱氣堆疊從塔頂自然排出，並將新鮮空氣導入室內加以冷卻，形成完整的通風系統。

結合現代建築與阿拉伯傳統建築智慧的扎耶德國家博物館（Designed by Foster + Partners. Photo by Ludovic MARIN / AFP, Image Source : Getty Editorial）

塔樓下方的主體建築取材自沙丘，勾勒出阿聯酋的自然地貌，清水混凝土結構，展現阿拉伯傳統雕花窗（Mashrabiya ）的幾何元素，既能遮陽也能通風，純白色調更呼應當地地景⋯⋯綜合以上各點，該建築不僅節能、適應當地氣候，在體現現代化的同時，也結合當地傳統建築的智慧與細節～

扎耶德國家博物館寬敞的大廳是整座建築的核心（Designed by Foster + Partners, Photo by Ludovic MARIN / AFP, Image Source : Getty Editorial）

扎耶德國家博物館以寬敞的主大廳為核心，底層附設有兩座展覽廳，至於二樓四座彷彿懸空的山丘狀展覽廳，則各自構成其中一個「翅膀」的基座，另外還有一座30公尺高的外部「山丘」，遊客可以爬上它往來於翼座之間，同時欣賞薩迪亞特島的風光。館中收藏超過3,000件文物，展出約1,500件館藏，涵蓋舊石器時代至今橫跨30萬年歷史的阿聯酋及其人民的故事！

六座常設展覽廳從舊石器時代至今橫跨30萬年的歷史（Photo by FADEL SENNA / AFP, Image Source : Getty Editorial）

六座展覽廳分別為：講述阿聯酋國父生平、願景和統一的「我們的開端」，阿聯酋多樣化環境的「自然之美」，反映數千年考古發現的「先祖之思」，早期社群、科學和共享知識的「聯結之緣」，海洋傳統與航海遺產的「海岸之行」，以及阿聯酋認同與習俗的「尋根之旅」。當中不能錯過的展品有全世界最古老的天然珍珠、珍貴的伊斯蘭經典《藍色古蘭經》等。

＊阿布達比自然歷史博物館

阿布達比自然歷史博物館是中東地區最大的自然史博物館（Photo by Giuseppe CACACE / AFP, Image Source : Getty Editorial）

身為中東地區最大的自然史博物館，占地超過 35,000 平方公尺的「阿布達比自然歷史博物館」（Natural History Museum Abu Dhabi），涵蓋了地球與宇宙超過138億年的歷史，其中特別是阿拉伯半島的自然歷史。它不只是一處景點，更是一個結合科學研究與教育的綜合性結構，範圍包括動物學、古生物學、地質學、昆蟲學和地球科學等。

外觀猶如一個個白色積木堆積而成的阿布達比自然歷史博物館（Photo by Waleed Zein/Anadolu, Image Source : Getty Editorial）

於2025年11月22日正式對外開放，由荷蘭建築事務所Mecanoo操刀的建築，外觀猶如以一塊塊白色積木堆疊而成，也讓人聯想起當地沙丘般層層疊疊的自然景觀。Mecanoo也在台灣留下不少代表性建築，衛武營就是其中之一。仔細看，你會發現這些幾何體其實是一種五邊形，Mecanoo以此呼應象徵生命基本結構的細胞，也類比這座濱海而立的博物館玄武岩柱般的海濱岩層地景，建築展現博物館的主題。

豐富的恐龍展是阿布達比自然博物館的亮點之一（Photo by Waleed Zein/Anadolu, Image Source : Getty Editorial）

在混凝土打造的主結構外，覆蓋著以超高性能混凝土（UHPC）製成的面板，這種高強度、高韌性與極佳耐久性的新型水泥土複合材料，能夠保護它盡可能不受到沙漠氣候的影響。此外，錯落於中央的峽谷般空間，不但能產生陰影，也為植物和昆蟲提供自然棲息地，垂直的綠化空間，展現出一種類似懸掛花園的詩意～

除了恐龍之外，也能看見包括藍鯨在內等魚類標本（(Photo by Waleed Zein/Anadolu, Image Source : Getty Editorial）

展覽以連續性的敘事線展開，追溯宇宙從大爆炸到對地球未來的展望，隨著動線引導，穿越不同的空間，讓人逐步沈浸其中。在它的常設展中，有三件最引人注目的標本：估計距今已有6,700萬年歷史的史坦霸王龍（Stan the T. Rex），是一具幾近完整的骨架，長11.7公尺的它，是至今發現保存最好、最完整的恐龍標本之一。

展出於博物館中的Ash Shaqqah 002月球隕石（Photo by Giuseppe CACACE / AFP, Image Source : Getty Editorial）

展出於主中庭的恐龍，還包括世界首創、五具姿態逼真的蜥腳類恐龍模型，以及兩隻霸王龍爭奪一隻三角龍的場景等。展覽廳中還能看見一具25公尺長的雌性藍鯨標本，藍鯨是地球史上已知最大的動物，宏偉的姿態氣勢完全不輸給恐龍。最後一件默奇森隕石（Murchison Meteorite），這塊1969年墜落於澳洲的隕石，距今約有70億年的歷史，含有前太陽系微粒和有機星辰化合物，讓人得以一窺早期太陽系的些許面貌！

＊同場加映：阿布達比古根漢美術館

歷經漫長的時間，阿布達比古根漢美術館終於即將完工。（Image Source : Getty Creative）

打從2006年阿布達比市政府和紐約的所羅門・R・古根漢基金會（ Solomon R. Guggenheim Foundation）簽署協議，在薩迪亞特島興建一座占地3萬平方公尺的阿布達比古根漢美術館（Guggenheim Abu Dhabi）以來，至今已過了20個年頭。該計劃在2011年開始動工，不久後隨即停工，並且歷經多次延期，好消息是，它終於即將在2026年完工。

2014年舉辦的「透過光影：古根漢阿布達比館藏精選展」（Seeing Through Light Selections from the Guggenheim Abu Dhabi Collection）預展，圖中為藝術家Ghada Amer 的作品《我愛的世界》（The World I Love the Most）。（Photo by KARIM SAHIB/AFP, Image Source : Getty Editorial）

出自法蘭克・蓋瑞（Frank Gehry）的設計，可惜的是，這位美國後現代主義和結構主義大師等不及它落成，去年底早一步過世。無論如何，這座全世界最大的古根漢博物館，都將成為阿布達比甚至全世界的藝術地標。而在這段等待落成的期間，古根漢美術館也在薩迪亞特島遊客中心和阿比達比市內舉辦過展覽，率先曝光部分館藏。

阿布達比古根漢博物館由大小不一的塊體組成，為視覺帶來衝擊。（Photo by Hannah Allam/MCT/Tribune News Service, Image Source : Getty Editorial）

毗鄰阿拉伯灣，三面環海的阿布達比古根漢博物館，同時也是一座保護島嶼北部海灘的人工防波堤。蓋瑞認為這座出現在沙漠卻幾乎四面臨水的建築，應該掌握美麗的海景與獨特的光線。他以中東傳統的有頂庭院和捕風塔為設計靈感，利用自己標誌性的不規則線條、甚至衝突的塊體，圍繞著一座中央有頂庭院而建。

即將落成的阿布達比古根漢博物館，將和阿布達比羅浮宮等博物館，一同將薩迪亞特文化區推向國際文化舞台。（Photo by Hannah Allam/MCT/Tribune News Service, Image Source : Getty Editorial）

大小不一的水平和垂直展覽廳相互交織，彼此以一條空中走廊連接，層層疊疊的建築高達四層，除外觀給人強烈的視覺印象外，也為內部提供不同高度與風格的展覽廳，以便未來更彈性利用空間。阿布達比古根漢美術館的館藏以西亞、北非和南亞的當代和現代藝術為主，希望能與中東文化相互交流，產生不同的火花～

文字／Iris PENG