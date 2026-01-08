阿布達比最新博物館登場！teamLab Phenomena、 扎耶德國家博物館、阿布達比自然歷史博物館⋯博物館藝術建築迷看過來～
阿布達比近年來致力於藝文發展，許多博物館如雨後春筍般出現，其中最讓人眼睛一亮的是波斯灣海岸打造的文化重鎮 「薩迪亞特文化區」（Saadiyat Cultural District）。坐落於意思是「幸福之島」的自薩迪亞特島上，距離阿比達比海岸約500公尺的它，從阿布達比市中心前往只需要5分鐘車程，目前正在建設一處集商業、住宅與休閒為一體的綜合項目，並以打造擁有8座博物館的島嶼文化區為主要目標，預計將成為阿布達比的文化中心。除了2017年開幕阿布達比羅浮宮（Louvre Abu Dhabi ）和2023年開放的亞伯拉罕家族之家（Abrahamic Family House）之外， teamLab Phenomena Abu Dhabi、扎耶德國家博物館以及阿布達比自然歷史博物趕在2025年結束前落成，另外，阿布達比古根漢美術館也即將完工。
【阿布達比最新博物館】
＊teamLab Phenomena Abu Dhabi
＊扎耶德國家博物館
＊阿布達比自然歷史博物館
＊同場加映：阿布達比古根漢美術館
【內容】
＊teamLab Phenomena Abu Dhabi
圖片＝3
teamLab Phenomena Abu Dhabi充滿流線形的外觀（Image Source : Getty Creative）
成立於2001年的國際藝術團體teamLab，多年來享有盛譽，並且在世界各地擁有多處據點。自2024年6月在沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）開設「teamLab Borderless Jeddah」之後，短短不到1年的時間，又在中東開幕了另一座藝術場館「teamLab Phenomena Abu Dhabi」，地點就選在薩迪亞特文化區。
圖片＝4
中東第二座也是目前全世界最大的teamLab位於阿布達比（Image Source : Getty Creative）
teamLab Phenomena Abu Dhabi在2025年4月18日對外開放，占地1.7萬平方公尺，是目前teamLab旗下規模最大的沈浸式美術館。由自家建築團隊聯手阿布達比當地的MZ Architects，流線型的結構外觀彷彿沒有固定形狀的有機生物，也像一朵出現在陸地上的超大白雲，另人印象深刻～
圖片＝5
儘管在世界各地擁有藝術場館，每件teamLab作品都是獨一無二的。（Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP, Image Source : Getty Editorial）
許多人或許拜訪過其他teamLab藝術場館，不過每個teamLab的創作都是獨一無二的。每次都在舊的基礎上推陳出新，這些作品並非獨立存在，而是透過整體環境產生各種現象，並且與參觀者的互動交織共生的結果，也就是說即使同樣的空間，因為每個人的體驗方式不同，而有不同的變化與感受，唯有親自走上一遭才能體驗！
圖片＝6
《蝴蝶翩翩飛舞》讓人置身於成千上萬隻蝴蝶中（Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP, Image Source : Getty Editorial）
多達20件作品中，《混亂中的秩序》（Order in Chaos）透過色彩筆觸與人之間簡單而局部的互動，湧現秩序與混亂、上升與下降、碰撞與觸合⋯⋯不斷相互流動，沒有界限。《懸浮虛空》（Levitation Void）懸浮於紅色空間中的黑色空洞，既沒有人和物體支撐、自身也沒有力量，有時上升、有時下降、有時移動，始終懸浮於空中。
圖片＝7
《塗鴉自然與跳動大地》展現共享的生態系統（Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP, Image Source : Getty Editorial）
美的就像一場夢境的《蝴蝶翩翩飛舞》（Flutter of Butterflies），透過簡單的互動讓蝴蝶出現在人們觸摸的地面或牆壁上，整個空間都被蝴蝶填滿。同樣夢幻的還有《塗鴉自然與跳動大地》（Graffiti Nature and Beating Earth），你在紙上著色的生物，會活生生的浮現於你的面前，在這個共享生態中，它可能會被其他生物捕食，帶來繁殖或消失。當你靜止不動，地上就會開出花，一旦你走動並踩踏它，就會化為花瓣散落一地⋯⋯
＊扎耶德國家博物館
圖片＝8
扎耶德國家博物館由Foster + Partners建築事務所操刀設計（Photo by Ludovic MARIN / AFP, Image Source : Getty Editorial）
於2025年 12 月 3 日正式揭幕的「扎耶德國家博物館」（Zayed National Museum），用來紀念阿聯酋國父扎耶德·本·蘇丹·阿勒納哈揚（Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan）的精神，展現阿布達的發展歷程，範圍涵蓋歷史、文化與經濟轉型等，整體建築由英國知名建築事務所Froster + Partners設計。
圖片＝9
五座鋼構高塔靈感來自於獵鷹的翅膀（Photo by FADEL SENNA / AFP, Image Source : Getty Editorial）
外觀引人注目的五座鋼構高塔，外型酷似獵鷹振翼的翅膀，靈感來自於扎耶德對獵鷹的熱愛，也令人聯想起阿聯酋的國家象徵。這些塔樓高度介於83~123公尺之間，它們其實是太陽能熱塔（solar thermal towers），內部採用類似當地傳統捕風塔（barjeel）的氣流原理，讓熱氣堆疊從塔頂自然排出，並將新鮮空氣導入室內加以冷卻，形成完整的通風系統。
圖片＝10
結合現代建築與阿拉伯傳統建築智慧的扎耶德國家博物館（Designed by Foster + Partners. Photo by Ludovic MARIN / AFP, Image Source : Getty Editorial）
塔樓下方的主體建築取材自沙丘，勾勒出阿聯酋的自然地貌，清水混凝土結構，展現阿拉伯傳統雕花窗（Mashrabiya ）的幾何元素，既能遮陽也能通風，純白色調更呼應當地地景⋯⋯綜合以上各點，該建築不僅節能、適應當地氣候，在體現現代化的同時，也結合當地傳統建築的智慧與細節～
圖片＝11
扎耶德國家博物館寬敞的大廳是整座建築的核心（Designed by Foster + Partners, Photo by Ludovic MARIN / AFP, Image Source : Getty Editorial）
扎耶德國家博物館以寬敞的主大廳為核心，底層附設有兩座展覽廳，至於二樓四座彷彿懸空的山丘狀展覽廳，則各自構成其中一個「翅膀」的基座，另外還有一座30公尺高的外部「山丘」，遊客可以爬上它往來於翼座之間，同時欣賞薩迪亞特島的風光。館中收藏超過3,000件文物，展出約1,500件館藏，涵蓋舊石器時代至今橫跨30萬年歷史的阿聯酋及其人民的故事！
圖片＝12
六座常設展覽廳從舊石器時代至今橫跨30萬年的歷史（Photo by FADEL SENNA / AFP, Image Source : Getty Editorial）
六座展覽廳分別為：講述阿聯酋國父生平、願景和統一的「我們的開端」，阿聯酋多樣化環境的「自然之美」，反映數千年考古發現的「先祖之思」，早期社群、科學和共享知識的「聯結之緣」，海洋傳統與航海遺產的「海岸之行」，以及阿聯酋認同與習俗的「尋根之旅」。當中不能錯過的展品有全世界最古老的天然珍珠、珍貴的伊斯蘭經典《藍色古蘭經》等。
＊阿布達比自然歷史博物館
圖片＝13
阿布達比自然歷史博物館是中東地區最大的自然史博物館（Photo by Giuseppe CACACE / AFP, Image Source : Getty Editorial）
身為中東地區最大的自然史博物館，占地超過 35,000 平方公尺的「阿布達比自然歷史博物館」（Natural History Museum Abu Dhabi），涵蓋了地球與宇宙超過138億年的歷史，其中特別是阿拉伯半島的自然歷史。它不只是一處景點，更是一個結合科學研究與教育的綜合性結構，範圍包括動物學、古生物學、地質學、昆蟲學和地球科學等。
圖片＝14
外觀猶如一個個白色積木堆積而成的阿布達比自然歷史博物館（Photo by Waleed Zein/Anadolu, Image Source : Getty Editorial）
於2025年11月22日正式對外開放，由荷蘭建築事務所Mecanoo操刀的建築，外觀猶如以一塊塊白色積木堆疊而成，也讓人聯想起當地沙丘般層層疊疊的自然景觀。Mecanoo也在台灣留下不少代表性建築，衛武營就是其中之一。仔細看，你會發現這些幾何體其實是一種五邊形，Mecanoo以此呼應象徵生命基本結構的細胞，也類比這座濱海而立的博物館玄武岩柱般的海濱岩層地景，建築展現博物館的主題。
圖片＝15
豐富的恐龍展是阿布達比自然博物館的亮點之一（Photo by Waleed Zein/Anadolu, Image Source : Getty Editorial）
在混凝土打造的主結構外，覆蓋著以超高性能混凝土（UHPC）製成的面板，這種高強度、高韌性與極佳耐久性的新型水泥土複合材料，能夠保護它盡可能不受到沙漠氣候的影響。此外，錯落於中央的峽谷般空間，不但能產生陰影，也為植物和昆蟲提供自然棲息地，垂直的綠化空間，展現出一種類似懸掛花園的詩意～
圖片＝16
除了恐龍之外，也能看見包括藍鯨在內等魚類標本（(Photo by Waleed Zein/Anadolu, Image Source : Getty Editorial）
展覽以連續性的敘事線展開，追溯宇宙從大爆炸到對地球未來的展望，隨著動線引導，穿越不同的空間，讓人逐步沈浸其中。在它的常設展中，有三件最引人注目的標本：估計距今已有6,700萬年歷史的史坦霸王龍（Stan the T. Rex），是一具幾近完整的骨架，長11.7公尺的它，是至今發現保存最好、最完整的恐龍標本之一。
圖片＝17
展出於博物館中的Ash Shaqqah 002月球隕石（Photo by Giuseppe CACACE / AFP, Image Source : Getty Editorial）
展出於主中庭的恐龍，還包括世界首創、五具姿態逼真的蜥腳類恐龍模型，以及兩隻霸王龍爭奪一隻三角龍的場景等。展覽廳中還能看見一具25公尺長的雌性藍鯨標本，藍鯨是地球史上已知最大的動物，宏偉的姿態氣勢完全不輸給恐龍。最後一件默奇森隕石（Murchison Meteorite），這塊1969年墜落於澳洲的隕石，距今約有70億年的歷史，含有前太陽系微粒和有機星辰化合物，讓人得以一窺早期太陽系的些許面貌！
＊同場加映：阿布達比古根漢美術館
圖片＝18
歷經漫長的時間，阿布達比古根漢美術館終於即將完工。（Image Source : Getty Creative）
打從2006年阿布達比市政府和紐約的所羅門・R・古根漢基金會（ Solomon R. Guggenheim Foundation）簽署協議，在薩迪亞特島興建一座占地3萬平方公尺的阿布達比古根漢美術館（Guggenheim Abu Dhabi）以來，至今已過了20個年頭。該計劃在2011年開始動工，不久後隨即停工，並且歷經多次延期，好消息是，它終於即將在2026年完工。
圖片＝19
2014年舉辦的「透過光影：古根漢阿布達比館藏精選展」（Seeing Through Light Selections from the Guggenheim Abu Dhabi Collection）預展，圖中為藝術家Ghada Amer 的作品《我愛的世界》（The World I Love the Most）。（Photo by KARIM SAHIB/AFP, Image Source : Getty Editorial）
出自法蘭克・蓋瑞（Frank Gehry）的設計，可惜的是，這位美國後現代主義和結構主義大師等不及它落成，去年底早一步過世。無論如何，這座全世界最大的古根漢博物館，都將成為阿布達比甚至全世界的藝術地標。而在這段等待落成的期間，古根漢美術館也在薩迪亞特島遊客中心和阿比達比市內舉辦過展覽，率先曝光部分館藏。
圖片＝20
阿布達比古根漢博物館由大小不一的塊體組成，為視覺帶來衝擊。（Photo by Hannah Allam/MCT/Tribune News Service, Image Source : Getty Editorial）
毗鄰阿拉伯灣，三面環海的阿布達比古根漢博物館，同時也是一座保護島嶼北部海灘的人工防波堤。蓋瑞認為這座出現在沙漠卻幾乎四面臨水的建築，應該掌握美麗的海景與獨特的光線。他以中東傳統的有頂庭院和捕風塔為設計靈感，利用自己標誌性的不規則線條、甚至衝突的塊體，圍繞著一座中央有頂庭院而建。
圖片＝21
即將落成的阿布達比古根漢博物館，將和阿布達比羅浮宮等博物館，一同將薩迪亞特文化區推向國際文化舞台。（Photo by Hannah Allam/MCT/Tribune News Service, Image Source : Getty Editorial）
大小不一的水平和垂直展覽廳相互交織，彼此以一條空中走廊連接，層層疊疊的建築高達四層，除外觀給人強烈的視覺印象外，也為內部提供不同高度與風格的展覽廳，以便未來更彈性利用空間。阿布達比古根漢美術館的館藏以西亞、北非和南亞的當代和現代藝術為主，希望能與中東文化相互交流，產生不同的火花～
文字／Iris PENG
其他人也在看
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 18
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 7
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 269
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前 ・ 47
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 243
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 55 分鐘前 ・ 發表留言
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 26
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 95
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 36
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 67
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
陳孝萱親口認已經分手！昔被拍「甜吻咖啡老闆」 首談現況：我都幾歲了
55歲的陳孝萱6日與方志友一同出席八點檔《舊金山美容院》宣傳活動，戲裡是溫柔母親，戲外聊起生活近況也相當自在。不過，當媒體關心她的感情狀態時，陳孝萱沒有閃躲，直接拋出一句簡短卻明確的答案：「沒了。」親口證實目前已恢復單身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36