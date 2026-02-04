阿布達比港務集團積極布局非洲 打造物流集群網絡

根據英國航運相關網站引述，來自阿布達比的港口與物流運營商阿布達比港務集團（AD Ports Group）正透過一系列策略性港口集群建設與合作，在非洲打造涵蓋港口與物流的綜合性網絡，進一步穩固其在全球貿易與物流市場的影響力。

阿布達比港務集團自二○二四年起積極拓展非洲市場，先後在安哥拉、埃及、剛果、坦尚尼亞等國推動重大港口與物流項目，致力透過港口集群串聯區域運輸與供應鏈服務，加強非洲連接全球市場能力。據集團與安哥拉政府簽署的二○二四年協議，阿布達比港務集團已開始在安哥拉盧安達港經營與發展其多用途碼頭與相關物流業務，該港口約處理當地約七成六貨櫃與一般貨物，並能通往內陸的剛果民主共和國與尚比亞等國市場。

阿布達比港務集團透過與當地合作夥伴Unicargas及Multiparques成立的合資企業，持有多用途碼頭八成一股權，及持有物流業務九成股權，並承諾在未來數年間投資約二億五千萬美元現代化碼頭設施、擴建貨櫃處理設備，提升碼頭及物流運作效率。該合作依據與盧安達港務局簽訂二十年特許經營協議執行。

另，阿布達比港務集團也在其他非洲地區積極布局。例如，在埃及，該集團透過收購當地企業擴展至十五個埃及港口，並提供經由蘇伊士運河的中轉服務；在剛果共和國也取得龐特努瓦港的經營權；與印度阿達尼集團合作，共同收購丹葛拉薩萊港部分貨櫃碼頭，擴大在東非港口及物流鏈中影響力。

分析師指出，阿布達比港務集團在非洲的港口與物流集群策略，不僅強化本身的全球網絡連結，更為非洲區域貿易提供新的基礎設施與服務節點。透過整合港口營運、物流配送與貨物集散等多重功能，可望提升區域供應鏈效率，並吸引更多國際投資者參與非洲市場布局。