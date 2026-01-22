阿布達比港口集團布局歐洲造船業

根據英國航運相關網站表示，總部位於阿布達比的阿布達比港口集團（AD Ports Group）持續擴大全球布局，近日宣布透過旗下造船事業SAFEEN Drydocks，正式收購西班牙高科技造船廠Balenciaga Astilleros百分之百股權，進軍歐洲造船市場，藉此強化集團在離岸風電相關船舶領域的製造與服務能力。

該項交易於一月二十日對外宣布，收購金額為一千一百二十萬歐元，並由SAFEEN Drydocks（隸屬Noatum Maritime）完成交割。阿布達比港口集團表示，此舉將有助於掌握歐洲離岸風電產業對專用船舶快速成長的市場需求，並擴大集團在歐洲的營運版圖。

Balenciaga Astilleros位於西班牙巴斯克地區，擁有近百年歷史，現已更名為Balenciaga Shipyard。該造船廠設有兩座乾塢、一條長達一百零五公尺船台，及超過二萬二千平方公尺廠房空間，並配備先進自動化與製造系統，是西班牙少數具備建造先進離岸風電服務運維船（Service Operation Vessel, SOV）能力的造船廠之一。SOV為離岸風電場施工與後續維運提供長時間支援的重要浮動基地，市場需求持續攀升。

阿布達比港口集團航運與船舶事業群執行長Ammar Al Shaiba船長表示，此次收購展現集團「精準國際擴張與業務組合多元化」的發展策略。透過引進Balenciaga Shipyard在高階船舶建造、尤其是離岸風電船型方面的專業能力，將促進技術移轉與最佳實務導入，進一步提升SAFEEN Drydocks的整體競爭力。

他指出，隨著歐洲海域離岸風電計畫加速推進，SOV需求持續升溫，而該造船廠鄰近北海市場的地理位置，使其具備良好條件服務相關專案，也與阿布達比港口集團推動能源轉型與潔淨能源布局的長期策略高度契合。

此次收購延續阿布達比港口集團日前與阿布達比未來能源公司（Masdar）在離岸風電領域的合作方向。除SOV外，Balenciaga Shipyard也具備建造研究船、離岸支援船及專業拖船能力，並在大型離岸模組結構預製方面累積深厚經驗。

阿布達比港口集團表示，該案預期將在歐洲創造超過五十個高技術就業機會，並受惠於既有專用船舶訂單，及來自SAFEEN Drydocks與集團國際網絡後續工程需求。同時，該造船廠也可支援集團自身船隊在地中海及其他區域的營運擴展，強化整體航運與能源服務布局。