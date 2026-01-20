阿布達比男17日已返國 外交部揭協助關鍵

即時中心／林韋慈報導

雲林一名陳姓男子與妻子於2025年11月23日搭機前往土耳其旅遊，卻在阿布達比機場轉機時遭當地警方帶走調查，兒子上網求助。陳男在今（2026）年1月17日獲釋返台後，今（20）日前往立法院與院長韓國瑜會晤。外交部也公開過去兩個月協助處理的過程。

外交部發言人蕭光偉表示，陳男於2025年11月24日在阿布達比機場遭警方拘捕，並於11月28日獲釋。經由其委任律師向當地警方釐清，陳男並未涉及任何案件，阿聯警方於今（2026）年1月8日解除其旅行禁令，陳男並於1月17日搭機返台。

蕭光偉指出，我國駐杜拜辦事處自事件發生後，即在符合當地法規前提下，持續協助陳男與阿布達比、杜拜的檢警單位釐清案情，也安排律師協助申請解除旅行禁令；同時提供就診陪同、交通接送、短期住宿、常備藥物及生活便餐等生活照料。

此外，駐杜拜辦事處於2025年12月12日協助陳男尋回在阿布達比機場遺失的個人物品。陳男也於12月17日聘請律師辦理後續訴訟。外交部促請其直系親屬儘速赴杜拜處理委任律師事宜，以利在符合法規下盡早啟動法律協助。

因阿布達比當局遺失陳男護照，駐處於1月14日協助取得護照遺失證明，使其可持駐處核發的入國證明離境。確認陳男可於1月15日離境後，駐處於1月16日晚間送其至機場搭機，並於1月17日順利返台。蕭光偉強調，外交部高度重視國人旅外權益，本案協處全程均在符合法規前提下，爭取並維護陳男應有的權益。

