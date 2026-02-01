阿布達比第2輪會談恐推遲 澤倫斯基：等待美方會談安排

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)31日表示，烏克蘭談判官員正在等待美國有關結束俄烏戰爭的進一步會談的安排。

澤倫斯基這番在夜間演說中的談話，似乎暗示美國、俄羅斯與烏克蘭官員2月1日計劃在阿布達比(Abu Dhabi)針對結束這場戰爭所展開的第二輪會談已經推遲。

澤倫斯基說，烏克蘭已準備好在任何可行的形式下會談。「重要的是取得成果並且舉行會談。我們期望下週的會談並正在為此準備」。

澤倫斯基發表談話之際，正值美國特使魏科夫(Steve Witkoff)表示，他31日在佛羅里達州和俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)舉行「富有成效且建設性的」的會談。

來自烏克蘭與俄羅斯的團隊30日和31日在阿布達比，針對美國總統川普(Donald Trump)推動結束俄烏戰爭的計畫，舉行他們的第一回合面對面會談。

他們已同意2月1日在阿布達比持續會談。

不過，澤倫斯基29日表示，有鑑於華盛頓與德黑蘭當前的緊張局勢，會談的日期與地點可能有變。