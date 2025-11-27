阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」

台灣一對夫妻跟團遊中東，陳先生卻在阿布達比轉機時被武警帶走。（家屬提供）

雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。

陳男的子女日前在網路論壇PTT發文求助，表示父母23日從桃園機場搭機前往中東，原本計畫在阿布達比轉機續飛伊斯坦堡。不料，父親在登機閘口通往機艙的空橋上，突然被五名員警或武裝人員不明原因帶走，自此失聯，事發當下，陳妻向機場人員尋求協助未果，被迫只能按原計畫先行搭機前往土耳其。

陳男失聯三天後，其妻子楊女於今（27日）上午表示，已接獲通知丈夫的下落，目前人在杜拜警察局，詳細情況尚待釐清。外交部已透過駐外辦事處與當地警方聯繫，並已派員前往警局關心陳男狀況，後續家屬將委請律師介入，以瞭解事件發生的詳細經過及法律層面問題。

據悉，在陳男失聯期間，家屬對外交單位處理進度感到焦急。前一天一度傳出家屬態度強硬，要求外交部若無法儘速安排夫妻會合，就要拿台胞證，尋求中國大使館介入處理，全案經媒體披露後，引起社會高度關注，最終在各方協助下，順利找到陳男。





