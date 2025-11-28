阿布達比轉機被警察帶走！雲林男被拘杜拜曝原因：應是「同名同姓」冤枉
雲林66歲陳姓男子與妻子前往中東旅遊，日前在阿布達比機場轉機時，突遭全副武裝持槍人員無預警帶走並失聯四天，事件在台灣社會引發高度關注。今（28）日清晨，陳男終於平安獲釋，他向家屬報平安時透露，過程中從未被告知任何罪名，離開警局時還被扣留護照與行李。4天期間輾轉被送往2處拘留所及1處警局，警方告知他去年10月曾在當地被判刑，但應該是同名同姓被誤解冤枉，目前必須再待到12月3日回警局報到，才能返台。
回顧整起事發經過，陳姓夫妻23日從桃園出發前往歐洲，24日在阿布達比轉機時，陳男突然在空橋被五名荷槍實彈的執法人員帶走，陳妻則被迫隨旅行團前往伊斯坦堡，陳男子女事後在PTT上發文求助，引起外界關注，所幸在陳男失聯3天後，陳妻得知丈夫在杜拜警察局，手機遭扣留、禁止對外聯繫，杜拜辦事處也積極協助處理，今（28）日清晨終於傳回平安消息。
陳妻表示，台灣時間今(28)日清晨6時左右，丈夫傳訊告知已於土耳其時間凌晨12點半（杜拜時間約凌晨1點）被釋放。但陳男離開警局時，身上已無護照與行李，不得不當場向我國駐外人員求助，辦事處長獲報後立即前往接應，並先將他帶回住所安置。
陳妻轉述丈夫這4天來的經歷，24日丈夫被帶到阿布達比機場的國家安全部隊拘留所，待到25日中午，再被送到阿布達比一個拘留所待了6個小時，在那邊碰到一個中國人照顧他，接著又被送去杜拜另一個車程2個半小時的拘留所，待了2小時後，又被送到警察局，從25日晚上10點待到27日清晨1點，「這邊生活環境比較好，有幾個中國人和一個台灣人有關照我」。
陳男強調頭一兩天是最難熬與孤單的日子，因為只有孤單一人，後面在拘留所碰到一些中國人跟一個台灣人，有互相聊天給予幫助，被拘留期間沒有辦法對外聯繫通話，「有碰到幾個外國人，他們都像天使一樣有幫助我，還好我會講英文，可以溝通」。由於當地警方告知，去年10月他在當地被判刑，懷疑自己應該是因「同名同姓」才被冤枉，但警方並未告知任何罪名或拘留原因。
陳男表示，因為11月29到12月2日是杜拜的國定假日，他必須在12月3回警局報到，才能解除旅行禁令離開，當務之急是想辦法是在杜拜撐過這6天。陳妻表示，因為丈夫身上沒錢，沒有護照，行李也被扣留，由於接下來連假，處長住家不方便繼續借住，希望辦事處協助安排這6天無償的食宿，包含回台的機票，讓丈夫能早日順利平安返台。（記者潘靚緯／雲林報導）
