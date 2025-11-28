阿布達比轉機被警察帶走！雲林男被拘杜拜曝原因：應是「同名同姓」冤枉

記者潘靚緯／雲林報導

陳姓夫妻開心23日晚間開心展開中東之旅，不料一到阿布達比機場，陳姓丈夫卻遭持槍武警帶走。(圖／家屬提供)

雲林66歲陳姓男子與妻子前往中東旅遊，日前在阿布達比機場轉機時，突遭全副武裝持槍人員無預警帶走並失聯四天，事件在台灣社會引發高度關注。今（28）日清晨，陳男終於平安獲釋，他向家屬報平安時透露，過程中從未被告知任何罪名，離開警局時還被扣留護照與行李。4天期間輾轉被送往2處拘留所及1處警局，警方告知他去年10月曾在當地被判刑，但應該是同名同姓被誤解冤枉，目前必須再待到12月3日回警局報到，才能返台。

廣告 廣告

陳姓男子於杜拜28日當地時間凌晨一點獲釋，離開警局，推測應該是與罪犯同名同姓遭冤枉。(圖／家屬提供)

回顧整起事發經過，陳姓夫妻23日從桃園出發前往歐洲，24日在阿布達比轉機時，陳男突然在空橋被五名荷槍實彈的執法人員帶走，陳妻則被迫隨旅行團前往伊斯坦堡，陳男子女事後在PTT上發文求助，引起外界關注，所幸在陳男失聯3天後，陳妻得知丈夫在杜拜警察局，手機遭扣留、禁止對外聯繫，杜拜辦事處也積極協助處理，今（28）日清晨終於傳回平安消息。

陳妻表示，台灣時間今日清晨6時左右，丈夫傳訊告知已於土耳其時間凌晨12點半（杜拜時間約凌晨1點）被釋放。但陳男離開警局時，身上已無護照與行李，不得不當場向我國駐外人員求助，辦事處長獲報後立即前往接應，並先將他帶回住所安置。

陳妻轉述丈夫這4天來的經歷，24日丈夫被帶到阿布達比機場的國家安全部隊拘留所，待到25日中午，再被送到阿布達比一個居留所待了6個小時，在那邊碰到一個中國人照顧他，接著又被送去杜拜另一個車程2個半小時的拘留所，待了2小時後，又被送到警察局，從25日晚上10點待到27日清晨1點，「這邊生活環境比較好，有幾個中國人和一個台灣人有關照我」。

陳男強調頭一兩天是最難熬與孤單的日子，因為只有孤單一人，後面在拘留所碰到一些中國人跟一個台灣人，有互相聊天給予幫助，被拘留期間沒有辦法對外聯繫通話，「有碰到幾個外國人，他們都像天使一樣有幫助我，還好我會講英文，可以溝通」。他認為自己應該是因「同名同姓」才被冤枉，由於當地警方告知，去年10月他在當地被判刑，懷疑自己應該是因「同名同姓」才被冤枉，但警方並未告知任何罪名或拘留原因。

陳男表示，因為

11月29到12月2日是杜拜的國定假日，他必須在12月3回警局報到，才能解除旅行禁令離開，當務之急是想辦法是在杜拜撐過這6天，陳妻表示，因為丈夫身上沒錢，沒有護照，行李也被扣留，由於接下來連假，處長住家不方便繼續借住，希望辦事處協助安排這6天無償的食宿，包含回台的機票，讓丈夫能早日順利平安返台。

因陳男身上沒護照、行李與金錢，陳妻希望辦事處協助提供6天無償食宿，及安排返台機票。(圖／家屬提供)

更多三立新聞網報導

台中22歲通緝犯「尿遁」躲盤查脫鞋狂奔 才跑300公尺軟腳遭逮捕

少女遭性侵恐懼隱忍10年 成年不忍了提告！法官憑「1佐證」判惡狼8年

台旅客阿布達比轉機遭「武裝警」帶走失聯3天 旅行業者：快聘律師自救

台中棒球隊教練伸狼爪6年性侵41男童 涉犯90罪二審駁回 刑期逾464年

