阿布達比轉機遭帶離失聯3日 陳男今晨獲杜拜警方釋放

陳姓男子妻子楊小姐指出，「他換了好幾個地方，現在人是安全的，然後現在是在杜拜警察局，都沒有見到面，現在他的手機就一直被沒收，只有他那時候可能空檔兩三分鐘，借別人的手機，趕快打一支電話。」

昨日才得知失聯3天的丈夫，人被拘留在杜拜警局，手機被扣留、禁止對外聯繫，但是人是安全的。現在最新消息是人已經被釋放了。

陳姓男子在杜拜時間凌晨1時左右被警局釋放。由於沒有護照、沒有行李，不能住飯店，楊小姐緊急向杜拜辦事處處長求住，暫時讓陳男到他家住一晚。

這起事件是發生在23日，這對來自雲林的夫妻，參加為期16天的中東之旅；但在阿拉伯聯合大公國阿布達比機場轉機時，先生被多名荷槍實彈的武裝人員帶走。

陳男表示，在警局扣留期間，都沒有跟他說明犯的是什麼罪，目前預計下週三（3日）才能返回台灣。