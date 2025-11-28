阿布達比轉機遭押走！台灣男凌晨獲釋 傳訊跟妻報平安

雲林一對夫妻日前從桃園機場出發，飛往阿布達比轉機要到中東旅遊，不料在轉機途中陳姓丈夫遭5名武裝人員帶走，自此音訊全無。今（28）日清晨傳出好消息，陳男已獲釋，並由杜拜辦事處長接回居住地安置。

陳男在阿布達比轉機時被武裝人員帶走，目前人已獲釋。（圖／翻攝自PTT）

據悉，陳男與妻子23日出發前往中東旅遊，抵達阿布達比準備要轉機到伊斯坦堡，陳男於登機閘口通往機艙的空橋上，突然遭5名警察帶走。其妻子透過旅行社、台灣親友尋求協助，同時和駐杜拜辦事處聯絡，甚至找立委幫忙，但全無下文，讓她相當無助。

據《自由時報》報導，陳妻指出，今天清晨6點左右（台灣時間）她收到先生傳來訊息，告知自己在凌晨1點左右（杜拜時間）從警察局被釋放，但身上沒有護照、行李，只好先向杜拜辦事處長求救，處長將他帶回住所安置。

至於為何被帶走，陳妻透露，對方從頭到尾都沒有跟丈夫告知原因，也沒有說是犯什麼罪，讓人一頭霧水。

