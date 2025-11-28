阿布達比轉機遭押走！台男失聯4天今晨「平安獲釋」 妻子曝現況

台男阿布達比轉機被警察帶走失聯3天，今晨平安獲釋。圖／翻攝自PTT

雲林縣陳姓夫妻23日前往土耳其旅遊，陳姓男子於阿布達比機場轉機時，遭5名警察無故帶走從此失聯，家屬緊急連絡外交部駐杜拜辦事處，並在PTT發文求助。陳妻表示，丈夫已於今（28日）清晨獲釋，目前由駐杜拜辦事處安置在職務宿舍。

日前有網友在PTT上發文求助，表示爸媽23日搭乘阿堤哈航空飛往土耳其旅遊，24日凌晨在阿杜達比機場轉機時，爸爸遭5名荷槍實彈人員帶走後失聯，隨後聯絡外交部和航空代理商尋求協助，接著又到駐杜拜領事館，前前後後詢問了3次，不過仍被告知「無正式往來管道」無法處理。

廣告 廣告

楊姓妻子26日跨海求援，聯絡立法院長韓國瑜、立委張嘉郡、劉建國等人，今日凌晨傳來好消息，表示丈夫已經平安獲釋，目前由駐杜拜辦事處安置在職務宿舍。

根據《中時新聞網》報導，楊女指出，外傳丈夫可能與通緝犯的「譯名」類似，才被當地警方誤抓，她表示「不知道」。駐杜拜辦事處則說「陳先生目前人在杜拜警察局，家屬需要聘請律師才能了解事件」。

另據《自由時報》報導，外交部今日也說明，我國駐杜拜辦事處事發後積極與陳姓夫妻、家屬、當地警方聯絡，駐杜拜辦事處已於杜拜時間今日凌晨1時30分接獲通知，表示陳男已經獲釋。

外交部也提到，由於11月29日至12月2日為當地國定假日，陳男也必須於12月3日回到警局報到，辦理解除旅行禁令。至於陳男實際遭捕原因，有待進一步釐清。

楊姓妻子日前曾透露，丈夫從未參加政治活動，去過中國、越南也都沒問題，今年2月更到澳洲探親，不料到中東旅遊卻無故遭捕，感到十分震驚。



回到原文

更多鏡報報導

「砰！」中國政府集體銷毀非法爆竹 炸出10公尺天坑還害4人受傷

香港宏福苑大火／棚網燒光光傳統竹棚卻沒事？ 民眾疑「中國製新網」是元兇

久坐沙發起不來不是累！恐是「6大疾病」警訊 醫揭5招逆轉身體狀況