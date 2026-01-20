阿布達比轉機遭捕後獲釋 民眾拜會韓國瑜張嘉郡致謝

（中央社記者王承中台北20日電）雲林陳姓民眾去年11月在阿布達比國際機場遭拘捕，日前獲釋，近日返抵台灣。陳姓民眾今天與妻子前往立法院拜會立法院長韓國瑜、國民黨立委張嘉郡，感謝韓國瑜、張嘉郡日前提供的協助，並致贈感謝卡片。

雲林一對陳姓夫妻在去年11月23日晚間從桃園機場飛往阿布達比轉機，陳姓丈夫在阿布達比登機時遭5名武裝警察帶走，11月26日被移送至杜拜警察局關押，直到11月28日獲釋，但因護照被扣留後遺失，以及辦理後續相關行政程序，直至今年1月17日才返抵台灣。

廣告 廣告

陳姓夫妻今天上午前往立法院，拜會韓國瑜、張嘉郡，並向兩人致謝。隨後韓國瑜、張嘉郡及陳姓夫妻在立法院大門川堂接受媒體訪問，陳姓夫妻也當面向韓國瑜、張嘉郡致贈感謝卡片。

陳姓民眾指出，這段時間特別感謝張嘉郡跟韓國瑜大力協助，外交部駐杜拜台北商務辦事處也是幫忙很多，他非常感謝。

陳姓民眾表示，他做夢都沒有想到，只因為到阿布達比轉機，就被當地武警帶走拘留，真的是非常驚恐，20年前他曾到杜拜參展，但就沒有再去過阿拉伯聯合大公國。當地執法機關詢問他是否涉及侵占財產，他都沒來過，怎麼侵占財產。

陳姓民眾指出，所幸妻子透過張嘉郡跟韓國瑜的協助，並與當地機關交涉，在經過4天拘留後獲釋，最後確定是因為AI系統錯誤標記，但因為當地機關把他的護照遺失，造成他無法回國，終於在17日中午返抵台灣。

張嘉郡表示，陳姓民眾原本計劃去歐洲旅行，結果從天堂掉到地獄，歷經55天的驚魂記，結果就是阿布達比當地的AI系統錯誤標記陳姓民眾是通緝犯，完全是無妄之災。雖然在過程中波折不斷，但最後仍順利讓陳姓民眾返台。提醒民眾出外要有小心謹慎的意識，且發生讓任何事故，也要及時聯絡當地駐外單位。

韓國瑜指出，陳姓夫妻這段驚魂記，可提供民眾一個重要的警惕，任何民眾出國都有可能碰到類似的事情，只因為AI系統故障，台灣旅客就被莫名其妙的扣押，不僅護照被沒收，最後還被弄不見。陳姓民眾獲釋後，結果身上卻沒護照、沒現金、沒行李，這讓人心中是多麼驚恐。

韓國瑜表示，呼籲民眾出外一定要警惕小心，外交系統跟僑務系統要建立民眾出外的安全網，也呼籲所有旅行社接待民眾出國一定要做好安全防護，而民眾出外一定要隨身攜帶緊急聯絡小卡。祝福所有民眾在國外一切平安，也祝福陳姓夫妻回台後好好休息，大家平安健康。（編輯：蘇龍麒）1150120