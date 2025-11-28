阿布達比轉機遭警押走 當事人懷疑：應該是同名同姓

雲林一對夫妻日前從桃園機場出發，飛往阿布達比轉機要到中東旅遊，不料在轉機途中陳姓丈夫遭5名武裝人員帶走，自此音訊全無。今（28）日清晨傳出好消息，陳男已獲釋，並由杜拜辦事處長接回居住地安置。陳男透露被捕的原因，應該是有「同名同姓」的人，他則是被誤認抓錯。

陳男在阿布達比轉機時被武裝人員帶走，目前人已獲釋。（圖／翻攝自PTT）

據《東森新聞》報導，陳男懷疑應該是有「同名同姓」的人，他是被冤枉的，他同時還原當天情況，指出當天在機場的「國家安全部隊」拘留所待到隔日，隨後被送往阿布達比一個拘留所待了約6小時。

陳男提到，之後他又從阿布達比被載往杜拜的一處拘留所，待了2個小時後又被載往警察局，在場也有幾名大陸人及台灣人，且生活環境相對比較好。最終於28日凌晨1點左右（杜拜時間）從警察局被釋放，但身上沒有護照、行李，只好先向杜拜辦事處長求救，處長將他帶回住所安置。

