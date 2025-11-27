阿布達比轉機「被警帶走失聯3天」台男找到了 妻子報平安：在杜拜警局

陳男（左）日前飛中東旅遊，途中在阿布達比轉機時，無故遭警察帶走。（翻攝自PTT）

雲林一對陳姓夫妻23日從桃機起飛至中東旅遊，在阿布達比轉機時，丈夫陳男無故遭警察帶走，失聯至今。由於家屬求助外交部無果，只好在PTT發文求救。全案經媒體報導後，今（27日）傳來好消息，陳男妻子楊女透露，丈夫目前人在杜拜警局，但案情須聘請律師才能進一步了解。

陳男家屬昨（26日）在PTT八卦板發文求救並經媒體報導後，外交部回應，駐杜拜辦事處24日已接獲楊女電話，告知丈夫陳男在阿布達比國際機場轉機時，遭警察登機拘捕，但楊女無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合。

廣告 廣告

外交部表示，駐處獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解原委，26日當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

楊女今日上午表示，她已接獲通知丈夫目前人在杜拜警局，我國杜拜辦事處有派員到警局關心，後續將聘請律師處理，以便釐清事件原委及法律層面問題。

陳男家屬也在PTT更新文章，表示昨晚駐杜拜領事館的人員有來電通知，「目前知道家父在機場附近警察局的拘留所，但因為不是當地律師的關係還是無法知道拘捕的原因，只知道可能還是要繼續接受調查。」

更多鏡週刊報導

中東旅遊轉機「66歲台旅客」遭武裝警帶走 失聯3天家屬急求助！反詐組織提5救人關鍵：台灣比較無力

香港大火／奪命惡火吞噬7棟樓 「最美港姐」心碎目睹奶奶家被燒毀

關穎鏡頭前「鼓勵多找砲友」享受青春 理科太太尬回6字