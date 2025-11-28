阿布達比遭5警押走！本尊爆「這原因」被捕

▲陳男在阿布達比轉機時，突遭5名全副武裝的警察帶走後失聯，28日凌晨才終於獲釋。圖為阿布達比機場。（圖／翻攝自Google地圖）

[NOWnews今日新聞] 雲林一對夫妻日前自桃園機場啟程，飛往阿布達比轉機，準備前往土耳其伊斯坦堡，沒想到途中丈夫陳男竟被5名全副武裝人員強行帶走，之後完全失聯長達4天3夜之久。直到今（28）日清晨，終於傳回好消息，陳男已成功獲釋，由駐杜拜辦事處長親自接回並安置。陳男透露，恐怕是與某位「同名同姓」人士有關，自己應是遭到誤認而被錯抓。

根據《東森新聞》報導指出，陳男回憶事發經過表示，當天他先在機場內的「國家安全部隊」拘留處被扣留到隔日；接著轉往阿布達比另一處拘留所，約待了6個小時。陳男續指，之後他又被押送至杜拜某拘留所，停留約2小時後，又歷經15分鐘的車程，被移交到另一間警察局。

陳男透露，當時現場還有其他幾位中國籍及台灣旅客，環境也相對較佳。最後，他在杜拜時間28日凌晨1點左右被警方釋放，但因護照與行李都不在身上，只能向駐杜拜辦事處長求助，並由處長先帶回其住所暫時安置。至於究竟為何會被押走？陳男推測，自己可能是被冤枉了，會遭逮補應該是「同名同姓」惹禍。

