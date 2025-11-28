阿布達比開發商澄清「治安良好」 相較台灣房市幾乎是免稅天堂

圖為開發商Modon商務長Mr. Mohammed Abdelrazik與Knightsbridge Partners執行長Mr. Kelvin Wu。（圖／林榮芳攝）

近日雲林陳姓夫妻在阿布達比遭武裝人員帶走失聯的新聞風傳。近日阿布達比上市控股公司Modon宣布正式進軍台灣市場，推出預售案「Muheira II」投報率7%吸引台灣投資人，對於台人無故遭逮，業者強調，阿布達比全球評比最安全城市，治安相當良好，應屬個案；此外，相較台灣房地產「萬萬稅」，阿布達比房產除了一筆買進時總價2%的費用，其餘增值、交易、租賃都「免稅」。

阿布達比官方開發商Modon今（28）日宣布正式進軍台灣市場，並發表位於阿布達比國際金融中心（ADGM）核心地段的指標建案「Muheira II」。這也是 Modon首度於亞太設立拓點，象徵中東房地產資本正式登台。

「Muheira II」亞太區獨家總代理Knightsbridge Partners執行長Mr. Kelvin Wu表示，阿布達比近年積極推動經濟多元化，非石油產業占GDP 77%，並吸引AI、金融科技與跨國企業加速進駐，使ADGM成為中東成長最快的國際金融區。專業人才持續湧入，使住宅需求年增約6%，供給僅2.6%，形成長期供不應求，帶動房價與租金穩定上漲。

他也分享近年國際買家湧入投資阿聯酋的8個吸引點，包括免稅天堂、黃金簽證、匯率穩定、治安良好、高需求高增值、投報率高、永久產權，以及可轉紅單等。

對於近期台人遭逮，業者表示，根據Numbeo《全球最安全城市指數》，阿布達比已連續8年蟬聯全球最安全城市第一名，更具備包括投報率高、可轉紅單等投資優勢。（圖／林榮芳攝）

Modon為一家國際控股公司，總部位於阿拉伯聯合酋長國阿布扎比，並於阿布達比證券交易所(ADX)上市。

作為政府資金控股公司體系開發商，Modon長期負責阿布達比多個關鍵區域與大型建設，包括艾莉姆島（Al Reem Island）與胡達裡亞特島（Hudayriyat Island）。

Modon商務長Mr. Mohammed Abdelrazik表示，「Muheira II」位於ADGM核心，鄰近國際銀行、AI 科技企業與外資總部，區域房價今年已上漲逾38%，增值潛力強勁。建案特別保留海外買家可入手的親民價格，每坪約新台幣55~60 萬元，是區域內難得兼具稀缺性與成長性的投資標的。

據了解，「Muheira II」銷售產品與價格，22.29坪1房總價1100萬元起，41.37坪2房2000萬元起，56.7坪3房3200萬元起。目前為預售，2029年完工。

他也分享杜拜及阿布達比房地產的差異，與杜拜需付40%才可轉單不同，阿布達比政府開發案只需20%付款即可轉讓，對海外投資者更具彈性。此外，阿布達比相較杜拜較為穩定經濟體，阿布達比房價比杜拜便宜3、4成，但租金差不多，因此投報相對較高。

Kelvin Wu也表示，阿布達比2019年才開放外國人投資，但碰上疫情，到2023年才發展，相較杜拜已開放多年，以進場時機來說，阿布達比會更好。

該案台灣仲介商元宇宙數位執行長陳行潔也補充表示，除台灣，該案於亞太地區共有15個城市在銷售，由於台灣現在房市不太好，因此該案吸引滿多投資人關注，潛銷時已售9、10戶。而當地沒有土地、增值、房屋稅，繼承也不用課稅，只有買入時要支付一筆土地註冊費為總價2%。另外預估投報率7%，台灣投資人以工作證明可在當地銀行貸款6成。

Kelvin Wu表示，為協助台灣投資人更容易掌握海外市場，Modon導入一站式跨國服務，提供投資諮詢、法務支援、交屋與物業管理流程，強化透明度與投資安全。

