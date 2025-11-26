阿布達比「5警押走台灣人」！外交部出手了

▲台灣旅客陳姓夫妻在阿布達比轉機時突遇意外，陳男遭5名警察帶走，至今仍下落不明。（圖／家屬提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣一對來自雲林的陳姓夫妻原計畫飛往土耳其伊斯坦堡遊玩，23日自桃園機場搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways，EY）出發，卻在阿布達比轉機時突生變故。陳男於登機閘口通往機艙的空橋上，突然遭5名警察攔下帶走，至今4天3夜毫無消息，楊姓妻子跨國求援卻四處碰壁。對此，我國外交部發聲回應了。

我國駐杜拜辦事處於11月24日上午接獲國人楊女士電話告稱，其夫婿陳姓國人於11月23日搭乘Etihad班機，抵達阿布達比國際機場轉機時，遭警察登機拘捕，惟楊女士無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合，請本部協助等情。

我駐處獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，本（26）日當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。外交部至為重視旅外國人權益，將密切關注本案並提供國人必要協助。外交部提醒國人搭機中轉杜拜或阿布達比，如需急難協助，請聯繫我國駐杜拜辦事處，電話為971-50-6453018。

