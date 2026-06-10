阿帕契直升機遭伊朗擊落 美軍發動空襲回擊

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美軍阿帕契攻擊直升機，9日在荷姆茲海峽的阿曼海域巡邏時，遭伊朗無人機擊落。美方消息指出，這應該是伊朗的見證者自殺式無人機。至於機上2名飛官在落海2小時後，被美軍的海盜無人艇救起，這也是美軍史上首次遠端遙控無人水面載具完成海上救援。

對此，伊朗國營電視台引述外長阿拉奇（Abbas Araghchi）警告，表示伊朗偏好外交，但也非常懂得如何使用其他語言，阿拉奇也發文表示，荷姆茲海峽不是國際水域，是由伊朗與阿曼共享，海上邊界清晰且毫無爭議，並對美國喊話如果想確保安全，就離開這個地區。

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對於阿帕契遭擊落，美軍選擇強勢回擊，伊朗南部近荷姆茲海峽的3處據點隨即遭到空襲，傳出美軍炸毀了2座水庫。

法蘭西電視台駐華府特派傑克森報導，「看來川普表示美國必須做出回應，他說美國對這次襲擊『勢必做出回應』。」

美軍中央司令部公開表示這是一起自衛性打擊，為的是對伊朗毫無道理的侵略行為做出的對等回應。這也引來伊朗革命衛隊的無人機報復，10日針對美軍駐巴林第5艦和約旦美軍基地發動攻擊。不過在局勢進一步升級之下，美軍中央司令部卻很快又宣布結束攻擊。

法蘭西電視台駐華府特派傑克森報導，「我認為這或許暗示著，川普其實在某種程度上，有些不願讓這場衝突再度升級。」

美軍代號史詩怒火的軍事行動，2月底展開至今已超過100天。儘管美伊雙方持續接觸，但停火談判始終卡在伊朗核計畫，以及開放荷姆茲海峽2大關鍵爭議上。

美國總統川普9日受訪時強調，「海上封鎖繼續100%維持著，沒有任何東西能通過我們的封鎖線，沒有石油、沒有收入，什麼都沒有。」

就在阿帕契直升機遭伊朗無人機擊落前幾小時，副總統范斯（J. D. Vance）才剛接受CBS專訪表示，美伊之間已經非常接近達成和平協議，雖然美國官員對CNN表示，川普政府認為這次空襲不會阻礙美伊談判，但目前看來，再度激化的局勢令外界擔憂，美伊之間脆弱的停火是否正在面臨破滅。

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