「阿帕契遭伊朗擊落」 川普下令自衛性攻擊 美伊變數再起

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美伊停火又出現變數，美軍一架阿帕契直升機8號在荷姆茲海峽墜毀，美國總統川普（Donald Trump）指控是遭到伊朗攻擊，雖然機上2名機組員很快獲救，但時間點敏感，就在伊朗跟以色列短暫交火不久之後，也讓一再強調即將達成協議的川普面子掛不住，美軍隨即對伊朗發動自衛性空襲，與此同時，以色列無視伊朗警告，持續轟炸黎巴嫩，讓局勢更加動盪。

美必做出回應 川普：直升機墜毀伊朗須負責

9號深夜，伊朗南部多個港口傳出爆炸聲響，美軍中央司令部證實，對伊朗發動自衛性攻擊，報復美軍一架阿帕契直升機遭伊朗攻擊墜毀。

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據了解，這架阿帕契載有2名機組員，8號晚間在荷姆茲海峽墜毀，美國海軍出動水面無人艇，約2小時後把人救起，兩人狀況良好、都沒受傷。外媒報導，這是美軍首次完成此類任務，由水面無人艇找到飛行員，再由直升機接應。

而這也是美軍繼F-15戰機後，第二架被擊毀的有人駕駛軍機，時間點敏感，就在以色列伊朗短暫交火，川普宣稱談判進入最後階段，和平兩到三天內就會降臨不久後。

川普發文強硬指控，「伊朗必須負責，美國必須做出回應。」不過伊朗說詞模糊，表示過去24小時沒有在荷姆茲海峽進行軍事行動。

不甩伊朗警告 以色列持續轟炸黎巴嫩南部

美伊劍拔弩張，以色列9號也無視伊朗警告，對黎巴嫩南部大城提爾無預警發動空襲，造成傷亡，隨後對整個城市發布撤離令，是史上首次。

以色列對提爾發動空襲。圖／美聯社、路透社、CNN

提爾街頭再現逃難車潮，民眾匆忙收拾家當，卻不知道何去何從，也擔心真主黨或伊朗回擊，讓局勢更加動盪。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／陳盈真

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