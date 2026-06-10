阿帕契遭伊朗擊落！川普稱「必須做出回應」 美軍發動新一波空襲

川普稱美軍阿帕契直升機遭伊朗擊落，對伊朗進行新一波空襲行動。

美伊情勢生變！美軍一架AH-64阿帕契直升機墜落在荷莫茲海峽。美國總統川普聲稱，遭到伊朗擊落，美國必須做出回應。外電報導，美軍今天（10日）鎖定荷莫茲海峽周邊防空與雷達設施，對伊朗發動新一波空襲。（葉柏毅報導）

綜合外電報導，川普發表聲明，提到他接獲通知，說伊朗在荷莫茲海峽上空，擊落我們其中一架極先進的阿帕契直升機；川普並強調，美國必須回應這次攻擊。這架阿帕契直升機，是美軍繼4月一架F-15戰機被擊落後，第2架在美伊戰爭期間被伊朗擊落，並且有飛行員駕駛的飛機。

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美軍中央司令部表示，這架阿帕契直升機，是在當地時間8日凌晨3點多，在阿曼海岸附近執行海域巡邏任務期間墜落。至於為何墜落，眾說紛紜，有說是與一架伊朗無人機相撞之後墜毀的，有說是被伊朗的自殺式無人機擊落的。不過不管如何，在川普眼中，這架阿帕契直升機，就是被伊朗擊落的，而依川普的性格，他必定報復。

伊朗官員則模糊表示，就伊朗所知，這架阿帕契直升機會墜落，「純屬意外」，迴避了到底是不是被伊朗擊落的核心問題。不過伊朗近來一直派遣無人機，阻撓美軍試圖打通荷莫茲海峽的努力。美方官員表示，無論這次攻擊是否出於「故意」，美國都勢必回應。

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