阿帕契遭擊落只是導火線？川普打伊朗原因曝

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▲有外媒分析指出美軍一架阿帕契直升機遭擊落固然是讓川普決定出手打擊伊朗的導火線，但更深層的原因是，川普對於伊朗遲遲未回應美國的終戰提案越來越沮喪、越來越沒有耐心。（圖／路透社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美國與伊朗之間的衝突再度升溫，美軍對伊朗發動新一輪空襲，作為報復，伊朗則向約旦、科威特和巴林發射飛彈和無人機，以打擊美國在當地的軍事基地。美國總統川普（Donald Trump）更警告，若伊朗再不簽署協議，美國會進一步升級打擊行動。對此，有外媒分析指出美軍一架阿帕契直升機遭擊落固然是讓川普決定出手的導火線，但更深層的原因是，川普對於伊朗遲遲未回應美國的終戰提案越來越沮喪、越來越沒有耐心。

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根據《Axios》報導，一位美國高級官員透露，對伊朗實施的最新襲擊旨在恢復一些籌碼，但要經過權衡，以雷達和無人機控制系統為主要打擊目標，避免造成伊朗人員傷亡，同時這並不會排除雙方達成協議的可能性。

談判團隊本已獲得共識，川普臨時追加兩條件碰壁

雙邊談判代表之前曾達成初步協議，然而，川普在5月29日戰情室會議後，追加向伊朗提出兩項要求，一是要伊朗同意在60天內降低其濃縮鈾的濃度，二是要伊朗承諾不對任何通過荷姆茲海峽的船隻徵收通行費。作為交換，川普同意在國際原子能總署（IAEA）的監督下，接受濃縮鈾的降低濃度措施在伊朗進行，相較於川普之前堅持伊朗必須把濃縮鈾交出，這已算是一項重大讓步。

不過，據消息人士和美國官員透露，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）起初表示，需要4至5天時間才能答覆，但之後等待不斷延長，在此期間外界持續批評川普未能兌現達成協議的承諾，也有人質疑他對伊朗態度軟弱，這些都讓川普感到越來越沮喪。

且雪上加霜的是，伊朗透過私下管道與公開場合不斷表示，希望能夠提前解凍一些被美國凍結的資產，但川普堅持只有在伊朗先履行了一些承諾之後才會解凍，伊朗的態度讓川普越來越不滿。

以色列也成談判桌上攪局者

消息人士表示，美方談判代表與地區調解人員在過去12天多次警告伊朗，需要在「攪局者」破壞談判前儘快敲定協議，而這攪局者就是指以色列。

據稱阿拉奇上週六已將一份方案提交給最高領袖穆吉塔巴批准，但一天後以色列襲擊黎巴嫩貝魯特，伊朗向以色列發射飛彈，以色列隨即對德黑蘭發動了報復性空襲，局勢瞬間生變。

消息人士透露，在以色列和伊朗衝突升級之前，美國和伊朗已經接近達成協議，但在以伊衝突升級後，伊朗人似乎擔心達成協議會被視為向以色列的屈服。而之後又發生阿帕契直升機遭擊落的事件，白宮高級官員直言，無論伊朗是有意或意外擊落阿帕契，美國都必須做出回應，「如果我們不回應，會顯得我們軟弱無能」，這又引發了後續雙方的互相空襲。

川普失去耐心反成為弱點？

美國退役將軍金米特（Mark Kimmitt）接受《半島電視台》訪問時表示，川普表現出對談判的缺乏耐心，「每隔兩三天就會宣布兩三次，說雙方在兩三天內就會達成協議」，這種公開言論可能在無意中將談判籌碼拱手讓給了德黑蘭。

金米特認為，川普的說詞向伊朗暴露了他缺乏耐心，「而現在伊朗人正在利用這一點」。或許不是在戰場上，但在談判桌上伊朗肯定會想要藉此佔據優勢。

美國前駐黎巴嫩大使恩舍（Henry Ensher）表示，德黑蘭與華盛頓現在已經陷入「僵局」，但雙方卻又想展現出與僵持相反的強勢形象，因此衝突不斷爆發，「雙方皆擁有且能輕易動用的工具之一就是軍事力量，軍事打擊是試圖打破僵局的方法」。但恩舍認為，這並不會奏效，「不幸的是，我認為最有可能的結果是局勢將繼續維持某種停滯的狀態」。

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