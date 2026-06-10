阿帕契遭擊落川普急淡化？ 翁履中揭：以色列成最大絆腳石

美軍因為1架阿帕契直升機在荷莫茲海峽區域遭伊朗擊落，又和伊朗駁火。不過美國官員稱，美國總統川普仍認為美伊協議指日可待，雙方還是非常接近達成協議。對此，旅美教授翁履中直言，川普急著結束戰爭的「政治軟肋」已被對手看穿，這起事件不只戳破了停火假象，更示警中東正陷入最危險的消耗戰，美軍恐面臨全面捲入全面大戰的危機。

翁履中今（10）日在發文分析指出，阿帕契墜毀事件真正值得關注的不是直升機本身，而是背後透露的關鍵訊號：「川普想結束戰爭，但伊朗不打算讓他這麼容易脫身。」

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翁履中表示，過去幾個月川普不斷向外界傳達「伊朗已被打慘、正在求饒，美國已掌握主導權，距離達成停火協議只差最後一步」的訊息，然而現實卻恰恰相反，如果美軍真的接近勝利，根本不需要繼續大規模封鎖荷莫茲海峽海灣，並維持如此高強度的巡邏，伊朗更不可能還有能力擊落美軍最重要的攻擊直升機。

他認為，這場戰爭最大的誤判，可能就是華府和耶路撒冷都低估了伊朗政權的生存能力。伊朗的邏輯從來不是「贏得戰爭」，真正追求的是另一種勝利：活下來就是勝利。這其實就是標準的「非對稱戰爭」邏輯，從歷史經驗來看，「撐著」往往比較容易做到。

更值得注意的是，翁履中分析，伊朗新一代領導層比過去更願意冒險。老一代革命衛隊經歷過兩伊戰爭，相對保守；而接班的新世代則認為，唯有讓對手相信「攻擊伊朗代價極高」，才能阻止美以未來的攻勢。這也是為何伊朗遭受重創，仍持續在荷莫茲海峽挑戰美軍與國際航運。

翁履中直言，這正是川普最大的難題。川普真正需要的不是軍事勝利，而是政治勝利——他需要重新開放海峽、壓低油價，讓美國選民覺得他成功終結了一場昂貴且不受歡迎的戰爭。問題是，伊朗看穿了這一點。雙方現在陷入了「既不想全面開戰，也不願退讓」的危險灰色地帶，演變成一場沒有結束時間表的消耗戰。

除了伊朗，翁履中表示，川普現在更大的挑戰恐怕是納坦雅胡。只要以色列持續在黎巴嫩打擊真主黨，伊朗就有理由把黎巴嫩戰場與荷莫茲海峽綁在一起，形同向川普開出條件：「如果以色列不停手，美國就別想拿到和平協議。」

翁履中強調，這次阿帕契事件恐怕不是停火崩潰的開始，而更像是一次警鐘，提醒世界「所謂的停火，其實從來沒有真正存在過」。今天的中東已非戰爭與和平的選擇題，而是充滿不確定性的灰色地帶。問題不在於戰爭會不會再爆發，而在於下一次衝突升級會不會造成美軍真正的人員傷亡；一旦未來有美軍官兵陣亡，美國的報復將遠超現今的有限空襲，屆時更大規模的全面戰爭，恐將更難避免。

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