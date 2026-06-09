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美國總統川普證實，一架美軍阿帕契直升機在荷姆茲海峽遭伊朗擊落，美軍隨即於週二發動報復性空襲，鎖定伊朗防空與雷達系統。儘管兩名飛行員已獲救，但此舉已讓脆弱的停火協議面臨破裂危機，中東局勢再度陷入動盪。

美國總統川普（Donald Trump）表示，針對伊朗擊落美軍阿帕契（Apache）直升機的行為，美方必須做出「非常強而有力」的回擊。根據路透社（Reuters）報導，美軍已於美東時間週二下午展開行動，鎖定荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）周邊的伊朗防空系統與雷達設施進行精準打擊。

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伊朗官媒隨後證實，位於海峽內的格什姆島（Qeshm island）及港口城市西里克（Sirik）均遭到攻擊，當地居民也聽見劇烈爆炸聲。伊朗外交部長 Abbas Araqchi 在社群平台 X 上強硬回擊，強調伊朗不會對任何攻擊或威脅坐視不管，並呼籲外國軍隊撤離該區域以降低風險。

雖然川普在受訪時試圖淡化事件，稱直升機遭擊落「沒什麼大不了」，且兩名飛行員已由無人機平安救回，但這起衝突無疑為中東和平談判蒙上陰影。目前荷姆茲海峽仍處於封鎖狀態，這條全球能源運輸命脈的停擺，持續對國際原油與液化天然氣供應造成衝擊。

與此同時，以色列也對黎巴嫩南部港城泰爾（Tyre）發動空襲，造成至少 8 人死亡。隨著美、伊、以三方衝突不斷，川普政府推動的長期停火協議恐將面臨更嚴峻的挑戰。

原文出處：阿帕契遭擊落！川普下令空襲伊朗反擊 荷姆茲海峽局勢告急

本文由AI協作，經編輯審核後發布