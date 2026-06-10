阿帕契飛官奇蹟獲救！美海軍無人艇立大功

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲美軍無人艇「海盜」（Corsair）順利執行救援任務，救起被擊落的阿帕契機組人員，這是美軍首度在實戰中使用無人船艇進行海上救援任務。（圖／翻攝自Saronic官網）

[NOWNEWS今日新聞] 由於美軍一架阿帕契（Apache）直升機9日在阿曼外海遭擊落，美國為此對伊朗發動新一輪空襲行動，伊朗也旋即反擊，但目前雙方還是展示出一定克制。而被擊落的阿帕契機組人員，最終由美軍無人艇「海盜」（Corsair）救起，這也是美軍首度在實戰中使用無人船艇進行海上救援任務。

美軍AH-64阿帕契攻擊直升機在阿曼外海附近的荷姆茲海峽水域遭擊落，兩位機組人員彈射逃生，知情人士透露阿帕契是遭到伊朗「見證者」（Shahed）無人機襲擊，只是不清楚無人機是有意鎖定阿帕契直升機，或是在混戰中誤擊目標。

廣告 廣告

無人艇成功執行救人任務

美軍中央司令部發言人表示，兩位機組人員彈射後在海中約漂浮2個小時，最終由「海盜」無人艇救起，先將兩人運至較安全海域，再由救援直升機接手將兩人吊掛後進行後續撤離。一位美國高級官員將機組人員順利逃生描述為「上帝之手」般的奇蹟時刻。

這項救援行動標誌著美軍首次在實戰中，使用無人船艇進行海上救援任務。

美國海軍首支無人系統部隊於2021年成立

這艘立功的「海盜」無人艇隸屬於第59特遣部隊，該部隊於2021年成立，是美國海軍首支無人系統部隊，於今年3月下旬開始在中東部署無人艇，旨在協助海軍於中東地區擴大無人系統以及由AI和機器學習驅動的作戰應用。

「海盜」無人艇由薩羅尼克公司（Saronic）打造，長24英尺（約7.3公尺）、外形類似快艇，最大航程為1000海里，最高航速為35節，有效載重為1000磅（約454公斤）。「海盜」無人艇主要用於監視和偵察任務，中央桅杆杆狀框架上裝有一個可旋轉的攝影塔，還有導航雷達以及其他各類加強偵察能力的天線。

「海盜」無人艇的活躍反映出其巨大價值

「海盜」無人艇可以單獨執行任務，也可以作為協同集群的一部分，非常契合美國海軍在中東的迫切需求，尤其是在支持美軍對伊朗港口的封鎖行動上，「海盜」無人艇能以更低的風險近距離追蹤試圖進出該區域的船隻，其發現和追蹤目標的能力也在這次搜救任務中得到驗證。

「海盜」無人艇在中東的出色表現，很可能促使美軍在全球進一步擴大使用。在防空和其他威脅日益加劇的情況下，無人艇可以在廣大的海面上以較低成本提供分散式兵力，且無需投入額外人員，從而提高整體作戰行動的靈活性和覆蓋範圍。

中央司令部發言人霍金斯上校（Capt. Tim Hawkins）表示，曾在演習中演練過類似這次救援任務的情境，但不完全與實戰狀況相符。霍金斯上校強調，「在搜救行動中，要利用手頭上最近、最快的最佳資源，這次的情況正是如此」。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

川普才喊兩週內宣布勝利！伊朗不給面子轟美軍基地

摧毀防空網！美軍完成對伊朗「自衛空襲」 精準打擊三大戰略要地

報復阿帕契遭擊落！美軍發動「自衛性打擊」 伊朗沿海傳爆炸聲