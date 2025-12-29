阿建巴吉瓦盼台灣美食 林哲熹放話帶他夜市吃臭豆腐

（中央社記者洪素津台北29日電）演員林哲熹與印度演員阿建巴吉瓦合作電影「叫我驅魔男神」，阿建巴吉瓦時隔2年再度來台，他許願想吃遍台灣傳統美食；林哲熹這次也打算盡地主之誼、帶他去夜市吃臭豆腐，笑說「看他敢不敢吃」。

電影「叫我驅魔男神」是首部由台灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，故事講述賣透抽魯蛇林哲熹整天只會膨風直播賣法器，遇上來自印度膽小怕鬼的阿建巴吉瓦，2人踏上最荒謬的驅魔之路，一起對抗最終大魔王阿修羅。

導演陳玫君今天率主演林哲熹、阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷、游禮出席電影「叫我驅魔男神」首映會，林哲熹開心表示：「很開心有新作品跟大家見面。有一點緊張，既興奮又緊張，跟大家又很久沒見了！」高捷號召觀眾一起進戲院買票支持，「很歡樂的電影，跨年來笑一下！」阿建巴吉瓦更期許票房好的話，再回台灣拍續集。

阿建巴吉瓦時隔2年再度來台灣，大喊：「我非常喜歡台灣！」狂讚台灣美麗、進步、創新，同時保留傳統，「台灣完美融合了兩種文化精華，我覺得台灣人民很好地守護了這一點：他們珍惜自己的傳統、價值觀與文化，同時在科技及發展方面也與世界其他國家並駕齊驅。」

阿建巴吉瓦此次來台，也許願要把所有台灣美食都吃一遍，「我非常期待能吃更多台灣傳統美食」；林哲熹也打算盡地主之誼，帶他去吃各地小吃，笑喊：「想帶他去夜市吃臭豆腐，看他敢不敢吃！」

阿建巴吉瓦更難忘來台灣拍片經驗，狂讚極為專業、守時且組織有序，「這對於電影製作至關重要，也是關鍵因素，因為只有這樣才能在適當時間、以合適預算完成電影製作，這裡組織能力非常強，完全避免了混亂。」同時，他也公開向現場貴賓、觀眾及電影人喊話，「我期待未來能在台灣參與更多電影的製作」。（編輯：陳仁華）1141229