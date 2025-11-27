阿弟成丁噹「固定朋友」 預告高雄巨蛋再同台

【緯來新聞網】丁噹《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會日前完美落幕，她將帶著廣受好評的《夜遊 A Night Tour》夜未眠演唱會，在明年4月18日唱進高雄巨蛋，相隔10年重返高雄巨蛋，除了將舞台、造型原汁原味搬到高雄，蕭景鴻（阿弟）也將一起「搬」到高雄巨蛋，直接宣布阿弟擔任高雄演唱會嘉賓，〈可以是朋友〉成了「固定朋友」，門票將於11月29日中午12點在拓元售票系統開賣。

丁噹直接宣布阿弟擔任高雄演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）

再前進高雄巨蛋的心情，丁噹笑說非常期待：「這次是相隔十年回到小巨蛋，就像把自己重新整理過一次，把全新的我交給大家！」而且這是4月17日生日後開唱，對她來說也有不同意義，最炫麗的歌舞劇舞台、最靠近歌迷的環型延伸舞台、5米高空七彩幻光蝴蝶舞台、5套華麗造型、又唱又跳的OST 經典到勁舞旋律黃金歌單，除了有歌迷決定二刷，丁噹的音樂魅力，勢必嗨翻高雄巨蛋。



而丁噹和阿弟在台北小巨蛋演唱會上，首度合唱霸榜的合作曲〈可以是朋友〉，社群觀看次數直逼200萬，歌迷紛紛敲碗希望能再看他們合唱，為了達成歌迷的心願，丁噹力邀阿弟助陣，直接宣布阿弟擔任高雄演唱會嘉賓，〈可以是朋友〉成了「固定朋友」，延續這份「萬年好友」情感。

丁噹《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會日前完美落幕。（圖／相信音樂提供）

丁噹 Della《夜遊 A Night Tour》高雄巨蛋夜未眠巡迴演唱會：

𝟬𝟰.𝟭𝟴 (六) 𝟭𝟵：𝟬𝟬 丨高雄巨蛋

𝟭𝟭.𝟮𝟵 (六) 𝟭𝟮：𝟬𝟬 丨拓元售票 全面開賣

票價丨3680、3280、2880、2480、2280、1880、800

套票丨我愛你 雙人套票區 6000元/2

