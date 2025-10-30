阿弟當兵照曝光！ ENERGY粉激動喊：這一定要存下來
最近藝人「閃兵事件」像踩地雷一樣一顆顆爆開，男團ENERGY也因為成員涉及閃兵爭議正接受檢方調查。有網友在社群上分享一張阿弟（蕭景鴻）當兵時的照片，讓粉絲激動到不行，留言狂喊「這一定要存下來！」照片中他穿著整套阿兵哥服裝、拿著帽子露出平頭，臉上稚氣未脫，不少人驚呼：「真的有去當兵！」
事實上，阿弟當年確實有服兵役記錄，據當時報導，他在2005農曆年前突然接到兵單，低調赴台南官田接受新兵訓練，期間曾到高雄軍醫院檢查，經醫生診斷他有椎間盤突出壓迫神經的宿疾，連走路都會疼痛，因此暫時停役觀察。阿弟當時受訪表示：「當兵是國民應盡的義務，沒什麼好否認，只是不想驚動大家。」
阿弟當時在接受專訪時坦言，自己的腰傷是拍MV跳舞導致椎弓斷裂、壓迫神經所致，每次練舞都會復發。退役後，他也因傷勢考量一度宣布退出ENERGY養傷，但歸隊後又遇到牛奶退團，團體加入新成員唐振剛。2009年成員各自單飛，阿弟轉型為節目通告藝人和演員，參演電視八點檔連續劇與舞台劇。到了2024年，ENERGY重組復出，以「星期五晚上」再次紅回大街小巷。
如今這張塵封多年的大頭兵照片再度被翻出，不僅喚起粉絲滿滿回憶，也間接替他證明「確實有當兵」，成為近期閃兵風暴中難得的一段正面插曲。
