阿弟錄影中突然淚崩 喃喃自語問亡父一件事
Energy在姚元浩、莎莎、吳映潔（鬼鬼）、郭泓志的實境節目《嗨！營業中》擔任幫手，臨危受命被推舉為主廚的阿弟（蕭景鴻），想要重現爸爸做的炸醬麵味道，但總覺得少一味，當身邊夥伴安慰他「你就照記憶裡那個『愛的味道』做就好」，他突然眼眶泛紅，邊講邊拭淚。
阿弟憑著記憶裡的配方，一邊回想一邊調味、拌炒。第一次試吃時，他覺得已經很像，卻又說不上來少了什麼，不停喃喃自語：「我爸到底怎麼加的？」他說，自己已經超過10年沒有品嚐到這個味道，「這一口炸醬麵，讓他瞬間回到小時候，好像又站在廚房門口看著爸爸在瓦斯爐前炒炸醬的背影」，滿滿都是對父親的思念。
相較阿弟，不擅長下廚的Energy成員牛奶和TORO一直在旁邊緊張討論起菜色，擔當廚師位置的姚元浩和阿弟都默不吭聲，最後坤達忍不住吐槽自己團員：「你們沒有要做菜就不要討論了！」一句話讓全場笑翻。
