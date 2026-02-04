阿弟、Mei結婚18週年狀態封神！2個月狂瘦8kg，就靠「1減肥心法」連醫師也大推

很多人一過40歲就先放棄，嘴上說「代謝慢了啦」、「年紀到了啦」，但MEI（邱馨葦）直接用行動打臉這些藉口。和藝人阿弟結婚18年，狀態卻越來越好，前陣子更親口在直播和《女人我最大》節目花絮中分享：「我又瘦啦！」短短2個月就瘦了8公斤，線條緊到不行。她說，真正關鍵不只吃什麼，而是你怎麼看待自己。

Mei邱馨葦減肥方法：不服老心態

Mei在直播中很霸氣地說：「我都快46歲了，我可以減肥成功，為什麼你們不行？」這句話直接戳中一堆人的心。她認為年紀從來不是問題，真正拖住你的，是先認輸的心態。人生不是只有20、30歲才能漂亮、才能重來，40幾歲一樣可以為自己拼一次。她減肥的第一步，就是不再對年齡妥協，而是把「我可以」放在所有藉口前面。

Mei邱馨葦減肥方法：勇敢接受負面情緒

很多人胖，其實不是因為吃太多，而是壓力太大。Mei也很坦白分享，情緒來的時候，她覺得哭沒有什麼，更提到「哭不丟臉！」這個觀念，連減重醫生也推崇，從生理角度來看，人在悲傷時流下的眼淚，會帶走腎上腺皮質素，能幫助體內壓力荷爾蒙正常釋放。當皮質醇下降，身體就不會一直發出「需要更多熱量來抗壓」的訊號，暴食自然就少了，這也是她能瘦得穩的原因之一。

Mei邱馨葦減肥方法：飯前先喝600cc的水

說到實際做法，Mei最推的一招其實超簡單，就是「飯前先喝水」。她分享自己減肥期間，每一餐前都先喝一瓶600cc的水，光靠這個習慣，不到3個月就瘦了15公斤。大量喝水能先撐出飽足感，正餐自然不會吃過量，同時也讓每日飲水量輕鬆超過2000cc。當身體水分夠、代謝順，脂肪真的比較不容易囤積。

Mei邱馨葦減肥方法：愛喝康普茶

Mei也坦言，年紀變大後，代謝真的回不去年輕時的速度，所以她很重視腸道狀態。她吃飯時會搭配康普茶，這是一種發酵茶飲，含有有機酸與益生菌，有助腸道平衡、促進消化。比起手搖飲，康普茶熱量低很多，酸甜口感又能取代含糖飲料，不管單喝還是加氣泡水都很順口，也成為她日常飲控的秘密武器。

封面&內文圖片來源:FB@Mei

