阿彌陀佛聖誕 侯友宜樹林光明寺、慈恩宮參拜祈福

市長侯友宜一早前往樹林區光明寺參拜祈福，恭祝阿彌陀佛聖誕千秋。（新北市民政局提供）

記者黃秋儒／新北報導

今(5)日為農曆11月17日阿彌陀佛聖誕，新北市長侯友宜一早前往樹林區光明寺及慈恩宮參拜祈福，恭祝阿彌陀佛聖誕千秋，並祈願阿彌陀佛保佑市政順利、市民平安喜樂。

侯友宜表示，新春第一個拜廟行程就是參拜阿彌陀佛，從小母親就叮嚀，遇到危險，稱念「阿彌陀佛」佛號就可化解、保平安，正是透過這樣宗教信仰的力量，公職生涯50年可以心無所懼為台灣做事。目前新北公托已達 128 家、日照即將達到 130處，除持續和里長、議員、立委一起努力，為市民創造安居樂業的宜居環境，也祝福大家馬年吉祥、馬上加倍幸福。

熱情里民與市長合影。（新北市民政局提供）

民政局長林耀長提到，阿彌陀佛以無邊悲願，建立西方極樂世界，其名號「阿彌陀」有「無量光」、「無量壽」等意，代表無量無邊智慧、慈悲與壽命。佛教信眾不論是見面或告別，常以一聲「阿彌陀佛」開始與結束，不僅是問候生活是否如意，也是祝福健康長壽、充滿光明希望。

民政局指出，樹林光明寺為三峽西蓮淨苑分支道場，積極推展淨苑「社區淨土」志業及市府節能減碳政策，透過教育、服務和修行活動，將佛法融入在地，提升居民心靈安定。另積極推動播經機APP、線上集體皈依、雲端牌位消災祈福等，不只接引更多人向佛、向上，也在環保永續上奉獻力量。

市長侯友宜一早前往樹林區慈恩宮參拜祈福，恭祝阿彌陀佛聖誕千秋。（新北市民政局提供）

另樹林慈恩宮平日熱心公益，如普渡物資捐贈大安庇護農場、慈善機構、獨居老人、弱勢家庭等弱勢團體；112年並捐贈頂級救護車予市府，為善不落人後，為鄰里、為新北市貢獻一己之力。

民政局提到，祝賀阿彌陀佛聖誕，新北除了樹林光明寺、慈恩宮，還有許多主祀、副祀阿彌陀佛的廟宇，如林口竹林禪院、泰山佛國寺、板橋大佛寺、新莊地藏庵、中和白馬寺等，多有舉行誦經、念佛或法會，感念阿彌陀佛慈悲願力，並提醒修行者念佛、行善、培福，信眾可準備米、麵條、餅乾、乾貨與花果等敬拜，祈求庇佑。