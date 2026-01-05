阿彌陀佛聖誕 侯友宜話匣子大開暢談陳進興挾持南非武官案

新北市長侯友宜今到樹林區西蓮光明寺，在阿彌陀佛神尊下，罕見暢談過去1997年的陳進興挾持南非武官案。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕今天是農曆11月17日阿彌陀佛聖誕，新北市長侯友宜上午前往樹林區西蓮光明寺及慈恩宮參拜祈福，恭祝阿彌陀佛聖誕千秋，並祈願市政順利，侯友宜另在光明寺的阿彌陀佛神尊下，罕見地暢談過去1997年的陳進興挾持南非武官事件，還原當時他從電話交涉、到穩定情緒的談判策略，以化解當時狀況。

西蓮光明寺主祀阿彌陀佛，監院慧襄法師今帶侯友宜進行禮佛儀式，儀式完畢後，慧襄法師憶起陳進興挾持南非武官事件，她讚揚時任台北市刑警大隊大隊長的侯友宜以柔和談判手腕化解狀況，在佛教術語可說是「無我無私」衝進第一線。

侯友宜聽慧襄法師提及此事，當下話匣子大開，在阿彌陀佛神尊下，分享他當年與陳進興交手過程，侯友宜提到，當時他電話打進挾持的屋內，為確認對方身分是否為陳進興，特別用台語口吻「阿進啊，你是在衝蝦毀」他回「你是誰」，當下就確定他是陳進興，「傾聽、穩定他的情緒，不要再造成更大傷害，是那時我談判最重要的道理。」今天藉阿彌陀佛聖誕跟大家分享，好好做事才對得起所有人跟對得起阿彌陀佛。

隨後侯友宜延遲15分鐘到慈恩宮參拜祈福，立委蘇巧慧與多位新北市議員也到場參與，侯友宜祝這塊土地能夠更好，讚揚慈恩宮平日熱心公益，也提到主委王永結跟他是嘉義縣同鄉，倍感親切；王永結表示，慈恩宮主祀南無地藏王菩薩，也供奉阿彌陀佛，秉持南無地藏王菩薩救世、渡世、醒世的宗旨，普濟眾生，2023年捐救護車給市府，持續為善濟眾。

民政局長林耀長指出，阿彌陀佛以無邊悲願，建立西方極樂世界，佛教信眾見面或告別，常以「阿彌陀佛」開始與結束，不僅是問候生活是否如意，也是祝福健康長壽、充滿光明希望。

民政局指出，新北市除了樹林光明寺、慈恩宮，還有許多主祀、副祀阿彌陀佛的廟宇，如林口竹林禪院、泰山佛國寺、板橋大佛寺、新莊地藏庵、中和白馬寺等。

新北市長侯友宜今在樹林西蓮光明寺進行禮佛。(記者黃政嘉攝)

新北市長侯友宜今到慈恩宮參拜祈福，恭祝阿彌陀佛聖誕千秋。(記者黃政嘉攝)

