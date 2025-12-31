



阿彌陀佛關懷中心在三十日訪問桃園龍德宮，宮主丁素珠表示，非常感謝慧禮法師在非洲弘法，更能將在非州拯救的兒童照顧的這麼好，今日有緣來龍德宮參訪，希望大家都能充滿法喜，在媽祖的庇佑下，學業上更精進，身體健康圓滿人生。

桃園龍德宮是位於台灣桃園市蘆竹區富國路的廟宇，主祀天上聖母（四媽祖），祖廟為雲林麥寮拱範宮，於每年農曆二月份，舉辦八天七夜南巡徒步遶境進香，原先是到麥寮祖廟謁祖進香，後來改至鹿港天后宮刈火進香，民國一一四年（乙巳年）改為九天八夜南巡徒步遶境進香。

阿彌陀佛關懷中心的慧禮法師，在弘法非洲逾20年，在非洲國家拯救無數寶貴的幼小生命，一步一腳印為孤兒打造溫暖的家，這份慈悲濟世的胸懷與善行，讓他受到非洲許多國家領袖及第一夫人的讚譽和支持，在2004年獲頒「全球熱愛生命獎章」，素有「佛教史懷哲」之稱。

從2008年底起，由慧禮法師領軍，帶領阿彌陀佛關懷中心非洲院童約35名回到台灣，展現學習成果回饋台灣助養爸爸、媽媽的愛心，從北到南舉辦大型演出及校際交流，希望帶給非洲孩子不同的視野外，亦搭起台灣與非洲的友誼橋梁，讓台灣學子與非洲孩子面對面激發出更多的生命火花。

阿彌陀佛關懷中心參訪龍德宮 非洲學童表演武術獲喝采

這群來自非洲的孩子們除了可以講流利的中文外，每位學童也練就一身好武藝，參訪期間在現場表演中國武術，行雲流水的動作，前後空翻徒手對打，感覺就是來自少林寺的小沙彌，在眾人掌聲中表演落幕，更引得滿堂喝采，隨後一行人到大殿禮佛參拜媽祖，龍德宮並準備美味素食招待這群來自異鄉的「台灣人」，圓滿結束一天美好的參訪行程。

