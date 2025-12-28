阿彬哥送和平鴿給蔣萬安 祈願兩岸和平安全

桃園市上海同鄉會理事長游智彬送和平鴿給蔣萬安，祈願兩岸和平安全。（游智彬辦公室提供）

記者陳華興／桃園報導

台北市長蔣萬安二十八日搭機前往上海參加雙城論壇，桃園市上海同鄉會理事長游智彬也隨機現場直播，在機場前將預先準備好的和平鴿致贈給蔣萬安市長，希望蔣市長在論壇中能將桃園市民希望和平的想法傳遞給對岸，游智彬說：「我以象徵和平與希望的白色和平鴿相贈，寓意兩岸人民、兩岸同胞共同期待和平與交流更平安。」

蔣萬安看到游智彬送來的和平鴿，不只笑開懷，還摸著鴿子可愛的頭說：「我知道你是桃園市上海同鄉會理事長呀！」

游智彬表示，這不是一份普通的禮物，而是二百四十萬桃園基層鄉親與兩岸同胞共同的心願託付，而和平，不是口號，是人民的生活方式；交流，不是風險，是台灣的機會與安全。