「阿志男」開車沿途「掃射」水彈 被逮公共危險送辦還罰6000

記者莊淇鈞／新北報導

新北市警方昨天（14日）網路巡邏時發現，在社群平台Threads發現有網友PO文，1輛汽車行駛於新北市八里中華路、舊城路口時，留著阿志頭的駕駛竟然一邊開車一邊拿著水彈槍沿途射擊，並疑似由副駕駛座乘客拍攝影片後上傳至IG限時動態，警方依車牌資料循線，通知涉案24歲蔡姓男子到案說明，警詢後依公共危險罪送辦外，並依《社維法》、《道路交通管理處罰條例》開罰，罰單至少6000元起跳。

警方查扣蔡男所使用的水彈槍。（圖／翻攝畫面）

據了解，留著阿志頭的蔡男，昨天中午開車行經八里區中華路、舊城路時，竟拿著水彈槍沿途掃射，離譜腦殘的行徑還被副駕駛拍下上傳網路，網友發現後，將這個荒唐行徑轉PO上網，後被分享到社群平台Threads上，，並怒批「可悲底層 危險駕駛」。

廣告 廣告

警方網路巡邏發現後，隨即調閱監視器，鎖定涉案車輛，並依車籍資料循線通知蔡男到案說明，蔡男行為已涉嫌公共危險罪、違反《社維法》及《道路交通管理處罰條例》，除依法送辦外，另開單舉發，「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」可處3日以下拘留或1萬8000元罰鍰、以其他方式危險駕車可處6000至3萬6000元罰鍰。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

「鞭刑」可嚇阻詐團犯罪！ 《各國詐欺現況與對策》論壇專家曝現狀

新莊賓士猛撞路邊機車後逃逸 離譜瞬間畫面曝光

東區渣男不願分手！軟禁女友強拍裸照＋性虐待 被依強制性交起訴

命大！北市男登山摔落龍門谷 受困2天沒吃沒喝今晨獲救

