阿志頭鑽進「店到店寄件櫃」畫面曝光！網怒轟：社會底層

無人商店、自助取貨模式越來越普及，主打便利與效率，卻也成為部分民眾惡作劇的目標。近日就有網友在社群平台轉發一段影片，內容可見一名男子竟闖入購物平台的「智取店」，整個人鑽進寄件櫃內惡搞，誇張行徑曝光後迅速引發討論，不少網友質疑此舉已涉及破壞公物與私闖營業場所，呼籲平台正視並追究責任。





荒唐畫面曝光！阿志頭惡搞鑽進「店到店寄件櫃」還拍片炫耀…網炸鍋：社會底層

該名刺青男整個人鑽進購物平台智取店的寄件櫃，卡住脫身不了還被同伴拍下嘻笑上傳，引發網友怒火。（圖／翻攝自 Threads）

有網友於昨（9）日在Threads上轉貼一則IG限時動態，畫面中可見一名留著阿志頭、手臂有刺青的男子，在購物平台的某間智取店內，將整個身體塞進寄件櫃中。過程中，男子不僅成功鑽入櫃內，準備離開時還一度卡住，無法順利脫身，而在旁拍攝的同伴則不斷大笑、錄影，似乎將整起事件當成玩笑。該影片曝光後，立即在社群流傳，引發大量網友關注。

影片被轉發後，網友紛紛標註官方要求正視，怒轟惡搞行徑影響賣家權益，表示應提告究責、別把無人店當玩笑場所。（圖／翻攝自 Threads）

轉發該影片的網友也特別標註購物平台官方帳號，提醒平台注意無人店鋪遭人惡意使用的問題。影片底下湧入大量留言，不少人痛批「支持蝦皮提告，X的社會底層，貨被猴子踩過還有人要嗎」、「89去緬甸是這樣寄喔？」、「我看過這個寄件櫃的後面是他們智取店的辦公室欸！這樣不就是私闖嗎？」、「這麼小的洞也只有細狗猴子進的去」、「賣家的貨品包裝原本好好的，這樣壓壞了算誰的？」。





