「阿志頭」男夥友人恐嚇景美夜市5商家討保護費 北檢起訴皆求刑1年

記者楊佩琪／台北報導

▲黃姓男子夥同另2名友人在景美夜市恐嚇商家討保護費，皆被起訴並求刑1年以上。（圖／資料畫面）

一名黃姓男子2025年9月間，被控與馮姓、徐姓2名友人向景美夜市5間商家恐嚇，索討保護費，店家氣憤報案。台北地檢署偵查終結，依恐嚇取財未遂、妨害秩序等罪起訴黃男3人，並具體求刑1年。另有一陳姓少年涉案，移送少年法庭，一名李姓男子因未到案，另案發布通緝。

2025年9月間，在景美夜市開麵店做生意的老闆在臉書上發文，表示台灣治安敗壞，竟然有人在收保護費。並點名身上有刺青，留著「阿志頭」的年輕人嗆聲恐嚇「我們也要過生活，需要生活費」、「不交保護費，生意要換人做」等語。除了麵店，還有同樣在夜市裡的海產店、牛排店、麻油雞店等一共5家商家受害，氣炸報警。

警方追查，發現5家商家進駐的地方，房東長年在國外，因此5商家沒付過任何租金。帶頭的黃姓男子聽聞此事，動起歪腦筋，找來馮姓、徐姓友人等人，到商家索討金錢，氣得商家們報警提告，轄區台北市文山二分局受理後，同年9月22日拘提黃、馮、徐姓3人到案，訊後依恐嚇取財未遂等罪送辦。

檢方偵辦後認黃男3人以恐嚇手段向商家索討保護費，造成社會恐慌、不安，且3人犯行廣為媒體報導，為受矚目案件，依法將3人起訴，並建請法院合併執行有期徒刑1年以上刑期。

