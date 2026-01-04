阿扁上節目引話題 台中監獄說話了

陳水扁新節目引發討論，台中監獄回應了。（翻攝自勇哥物語臉書）

針對前總統陳水扁打算推出全新網路節目，消息一出，引起各界討論，台中監獄表示確實有收到陳水扁告知，但已函文告誡務必遵守保外醫治相關規定，據了解，行政院並未介入。

台中監獄表示，按「監獄行刑法」與「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」(下稱管理辦法) 規定，係使無法於監內接受適當醫療之受刑人，在遵守國家法令規範下，獲得所需健康照護。

有關陳前總統辦理保外醫治至今，均由臺中監獄依上開法令派員訪察、督管保外期間所有活動。此次，該監係本於權責，按管理辦法第7條規定覈實審核陳前總統所提申請與病況，依法予以駁回，並落實督管務必恪守相關規範。

