阿扁不准主持電視政論「否則關回籠」 王鴻薇分析賴清德「兩個不堪」

前總統陳水扁今（4）日表示，自己原訂將在鏡電視頻道主持節目「總統鏡來講」因為被行政院長卓榮泰下令不准播出而喊卡，而且還被威脅「否則就要抓阿扁回籠」。國民黨立委王鴻薇對此也分析出「兩個不堪」。

王鴻薇說，阿扁的爆料事實上暴露兩個不堪，第一個在賴清德的執政下，我們的司法完全被政治操縱。要不要把一個保外就醫的總統抓回去關，完全存在賴清德和卓榮泰的一念之間。

王鴻薇質疑，陳水扁過去可以開直播節目，可以開廣播節目，但是政論節目就不准你開，否則就把你關進去。請問一下，這到底是政治的標準還是司法的標準呢？

王鴻薇表示，第二個也顯然暴露出了民進黨裡面的內鬥，因為賴清德顯然不希望陳水扁藉著開政論節目，累積他更高的政治能量和政治影響力，所以在他的開播之前緊急讓他喊停。只是這個手段是利用國家機器、司法的工具，這實在是太令人不堪了。



