阿扁來了！《總統鏡來講》本週日YT首播

▲陳水扁於《鏡電視》開設新節目《總統鏡來講》，本週日上午10時將進行首播。（翻攝自《鏡電視》YT）

[NOWnews今日新聞] 阿扁來了！前總統陳水扁今（2）日證實將在《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，並於本週日上午10時首播，強調節目中有史無前例的深度對話，「講真相、講理想、講出台灣新力量」。

陳水扁將在《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，並於頻道播出節目預告，節目簡介也說明，這是史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見，陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。

節目說明提到，節目沒有口水與攻防，只有親歷者的敘事，從過去關鍵的抉擇，到當代政治的現況，與社會深層的反思，每一集的真摯敘事與犀利剖析，都帶領觀眾穿越表象，看見決策背後的思維與真相。

