「阿扁來了！」陳水扁主持新節目周日首播：史無前例的深度對話

先前有傳聞指出，前總統陳水扁將從廣播節目主持人，轉戰電視節目，引發討論。他今天宣布，將在鏡新聞YouTube頻道開設新節目「總統鏡來講」，「阿扁來了！」他還預告，新節目的第1集將在周日首播。

「阿扁來了！」陳水扁今天在臉書發文，預告將主持新節目，他指出，史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量，第1集節目將在2026年1月4日星期日上午10點首播。

「總統鏡來講」的節目說明則提到，陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。節目沒有口水與攻防，只有親歷者的敘事，從過去關鍵的抉擇，到當代政治的現況，與社會深層的反思，每一集的真摯敘事與犀利剖析，都帶領觀眾穿越表象，看見決策背後的思維與真相。

值得注意的是，陳水扁和鏡集團早有合作，目前他在《鏡週刊》仍有《名家現場》專欄，不但對政情仍有高度掌握，也會不時呼應時事發文。先前傳出陳水扁將轉戰政論節目時，就有綠營文宣高手私下戲稱，「新節目恐將比《勇哥物語》及《有夢上水》更有看頭」，不過也有一派人坦言，想要力拚特赦的阿扁，目前仍有官司問題，如今傳出要升級成電視主持人，目的就是要維持話語聲量，恐讓面對特赦難題的賴清德更加頭痛。

