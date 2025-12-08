阿扁傳主持鏡電視政論節目 藍委開轟NCC：受刑人可「趴趴走」？

114年國慶大會前總統陳水扁出席觀禮。資料照，李政龍攝



保外就醫中的前總統陳水扁，傳出將升格為電視主持人，2026年在鏡電視新開節目《總統鏡來講》擔綱主持。立委洪孟楷今（8）日質詢時，質疑NCC在中天關台事件讓該頻道「死無葬身之地」，但對本來就被規範不能開設政論節目的鏡電視放任不管。NCC代理主委陳崇樹表示，程序上將尋求專家學者對此案處理，若認定是政論節目「該罰就罰」。

陳水扁2015年1月因精神疾病與腦部病變，經醫療鑑定後獲准保外就醫，即便台中監獄祭出4不原則「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」，陳水扁仍屢遭質疑採線、不予理會，目前還是廣播節目《有夢上水》的主持人。

近日《上報》獨家揭露陳水扁明年初將在鏡電視主持「總統鏡來講」節目，洪孟楷質疑陳水扁還在保外就醫期間，受刑人可以這樣「趴趴走」嗎？另外，目前鏡電視已有一檔談話性節目，雖採一對一訪談，洪孟楷也質疑該台取巧門，「找來賓一對一對談、找政論節目常客來談，這樣算什麼？」

陳崇樹回應，鏡電視當初開台的要旨確實規範不得製播政論節目，因此已經發函請該台陳述意見，並且給予警告。洪孟楷質問NCC是否提出相關懲處？陳崇樹表示「警告就是一種處罰」。

洪孟楷批評，陳崇樹的回應「你敢講，本席不太敢聽，」並指NCC在中天關台事件讓該頻道「死無葬身之地」，卻對於不可開設政論節目的鏡電視放任不管。陳崇樹補充，如果接下來程序上將尋求專家學者對該案處理，若鏡電視真得邀請受刑人開設政論節目「該罰就罰」。

國民黨立委洪孟楷質疑前總統陳水扁保外就醫期間不該主持政論節目。李政龍攝

