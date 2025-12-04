阿扁傳將與《鏡電視》合作開節目？台中監獄回應了

前總統陳水扁，日前拍片力挺民進黨立委邱議瑩參選高雄市長後，3日又在臉書發文，稱「期待台南誕生第一位女市長」，引發外界熱議，而在昨天有媒體報導，陳將與《鏡電視》合作開節目，對此，台中監獄回應，還在查證媒體報導的內容是否屬實。

民進黨高雄市長初選4搶1，邱議瑩日前在鳳山造勢時，陳水扁拍片稱，自己的第六感很準，高雄市長陳其邁心中最能接棒的人就是邱，昨天他又在臉書發文，表示民進黨立委陳亭妃在台南市長最新民調中排名第一，當選有信心，更不敢掉以輕心，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住總統賴清德本命區，進而連任總統。此說不僅被解讀為支持陳亭妃，更激化綠營台南市長「妃憲大戰」。

根據《上報》昨天報導，陳水扁明年初將和《鏡電視》合作、開設《總統鏡來講》節目並擔任主持人，節目已在緊鑼密鼓準備，製作團隊也已開始邀請包含獲民進黨提名2026大選候選人在內的來賓。

而根據《TVBS新聞》今天報導，針對陳水扁將主持節目的相關報導，台中監獄副典獄長李敬樑受訪表示，目前還在查證媒體報導的內容是否屬實，並且蒐集資料釐清中。而對於保外就醫是否能上節目？李敬樑指出，就事實狀況去認定評估。

