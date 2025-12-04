阿扁傳將與《鏡電視》合開節目惹議 郭正亮點名2單位：要不要管

有媒體近日報導，前總統陳水扁將與《鏡電視》合作開節目，引發外界熱議，台中監獄4日回應，持續蒐集相關資料，並依法辦理。對此，前立委郭正亮指出，陳水扁傳出將與《鏡電視》合作開節目，分別牽扯到法務部和NCC兩個單位，因為陳現正在保外就醫中，法務部要不要管？且《鏡新聞》申請設立時的決議許可中，包含「全時段不製播新聞性政論型談話節目」，陳的節目不是政論節目？「難道是要講笑話嗎」。

陳水扁因貪污案於97年遭收押，102年轉至台中監獄附設培德醫院服刑，104年因病情惡化獲准保外就醫，依據《保外醫治受刑人管理辦法》，他必須遵守「不進競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪、不碰政治」等原則，但10年來爭議不斷，包括他108年曾赴兒子陳致中的競選造勢場多年來敏感動作頻仍，讓外界議論紛紛。

根據《上報》昨天報導，陳水扁明年初將和《鏡電視》合作、開設《總統鏡來講》節目並擔任主持人，節目已在緊鑼密鼓準備，製作團隊也已開始邀請包含獲民進黨提名2026大選候選人在內的來賓。而對於是否涉及「媒體採訪」或「政治性活動」，副典獄長李敬樑表示，監獄方以持續蒐集相關資料，密切注意陳水扁情況，會依法辦理，至於保外就醫是否能上節目？李表示，一切仍依法處理。

郭正亮4日在政論節目《新聞大白話》表示，陳水扁傳出將與《鏡電視》合作開節目扯到兩個單位，首先，陳現正在保外就醫中，法務部要不要管？再來，在《鏡新聞》申請設立時的決議許可中，包含「全時段不製播新聞性政論型談話節目」，郭正亮質疑，《總統鏡來講》不是政論節目嗎？「難道阿扁上電視是要講笑話嗎」。

