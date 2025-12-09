阿扁傳將開節目「沒在怕」？學者揭原因：他算準賴1事

有媒體近日報導，前總統陳水扁將與《鏡電視》合作開節目，引發外界熱議。對此，淡江大學助理教授何景榮認為，陳水扁之所以沒在怕，是因為知道賴清德無法獲得中間選民支持，只拿得到4成綠營基本盤的選票，所以非常依賴深綠。

國民黨立委洪孟楷昨（8）日在立法院交委會質詢時質疑，該新聞台當初取得執照時的承諾就是「不開設政論節目」，如今卻讓受刑人以「談話性節目」名義鑽巧門主持，更批評當初陳水扁保外就醫的「四不原則」早已蕩然無存。

NCC代理主委陳崇樹證實，該電視台現況確實不能開設政論節目，去年鏡電視申請營運計畫變更，希望開設政論節目，目前因委員人數不足仍無法開會，但業者如果違規，NCC就會開罰，將持續關注。至於明年的新節目，目前尚未揭露相關訊息，屬於「未來式」，NCC會持續關注，若屆時節目內容實質構成政論節目，將會依法處理。先前陳水扁代班主持的行為，已處以警告。而洪孟楷則痛批，相較於中天新聞台遭關台的強硬手段，NCC面對陳水扁踩紅線卻只敢「警告」，是嚴重的雙重標準。

何景榮今天在政論節目《新聞大白話》研判，陳水扁之所以沒在怕，是因為知道賴清德無法獲得中間選民支持，只拿得到4成綠營基本盤的選票，所以非常依賴深綠。而賴清德也知道，如果把陳水扁關回去，將會得罪獨派、使自己本就已經很低的民調更低。

何景榮認為，在前總統蔡英文執政期間，因其民調高、拿得到中間選票，所以那時的陳水扁相對「比較乖」、知道蔡不忌諱獨派選票流失。因此，何景榮質問賴清德，要繼續一直走極端對抗路線、與在野黨對抗，使自身基本盤越來越小，最後連同為民進黨的陳水扁都不予理會？

