阿扁再挑戰中監 2／7台北開講

陳水扁104年獲准保外醫治出監至今已展延43次，創下台灣司法史受刑人保外就醫最長紀錄，且展延次數持續增加中。（本報資料照片）

前總統陳水扁因涉貪汙、洗錢等罪，合併判刑20年定讞，民國99年底入獄服刑後，自104年1月保外就醫至今，迭生爭議，近期更頻踩台中監獄4不原則，繼預告今年初主持電視政論節目被行政院長卓榮泰下令封殺後，他26日於臉書宣布2月7日將在台大校友會館辦講座，「歡迎參加知識響宴的阿扁演講」。中監回應，將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定落實督管。

陳水扁104年因腦部病變等症狀，獲准保外醫治至今已展延43次，創下台灣司法史受刑人保外就醫最長紀錄，且展延次數持續增加中。但扁自保外就醫以來，多次傳出爭議，107年接受日本產經專訪、現身兒子陳致中競選市議員造勢晚會等，持續趴趴走。

廣告 廣告

陳水扁今年1月2日宣布與電視台合作在線上平台開設節目，並預告於1月4日首播，再次引爆輿論討論中監的「4不規定」不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪。中監當時證實收到陳水扁口頭申請並回函告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定。節目開播當天緊急喊卡，扁也於臉書控訴節目遭卓揆下令禁播，否則要抓他「回籠」，直言自己聽到當下比起外頭的天氣心更冷。

未料事隔僅22天，陳水扁昨於臉書粉專《陳水扁新勇哥物語》發文表示，「歡迎參加知識響宴的阿扁演講」，自己身為校友受邀南一中校友交流會特別講座，並擔任主講，將於2月7日下午3時於台大校友會館4樓，以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題演講，海報還特別備註，演講後半小時自由發問不設限。

對此，中監回應，陳員雖已報備該行程，仍將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，持續掌握瞭解相關情事，依法落實督管。