阿扁力挺陳亭妃邱議瑩不怕被關？媒體人：反賴聯盟成形沒在怕

2026年台南市長民進黨提名戰持續升溫，立委陳亭妃與林俊憲兩人角逐提名，前總統陳水扁公開力挺陳亭妃，喊出「期待台南誕生第一位女市長」，盼能保住總統賴清德的本命區。陳水扁也針對高雄市長選舉表態，透露自己「第六感」認為高雄市長陳其邁心中最能接棒、延續施政的人選是邱議瑩，只是不便公開表態。媒體人謝寒冰分析，阿扁此舉形同與賴清德對立，背後有反賴聯盟成形。

前總統陳水扁。（圖／中天新聞）

謝寒冰在中天《鄭亦真辣晚報》節目中指出，阿扁喊出「期待台南誕生第一位女市長」是刻意為之，他也可以選擇不發聲。謝寒冰認為，阿扁現在是網紅身份，必須蹭流量讓自己持續被網友關注，他已經這樣做好一陣子，很會跟時事，不是發迷因圖就是故意語出驚人，就是要搏眼球吸引注意，因此阿扁會這樣講並不奇怪。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

謝寒冰進一步分析，阿扁不怕賴清德翻臉，因為反賴聯盟已經差不多成形。在高雄市長之戰中，邱議瑩除了獲得阿扁出面支持，高雄市長陳其邁、前行政院長蘇貞昌也在力挺，等於英、蘇系全部聯合起來支持邱議瑩。謝寒冰指出，賴清德屬意的人選是綠委賴瑞隆，阿扁去為邱議瑩站台，就等於在跟賴清德作對。

前總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

謝寒冰表示，阿扁現在死豬不怕開水燙，賴清德不太可能把他抓進去關。他認為賴清德最好不要這樣做，否則基本教義派會跟他拚，他不認為賴清德敢這樣做。謝寒冰也分析，阿扁會趁這個機會押寶，在台南之戰中，林俊憲現在的聲勢看起來拉不起來。對賴清德來說，台南市不能掉，到最後可能會回過頭來找陳亭妃出來，這是他們最穩的選擇。

